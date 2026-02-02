汎銓矽光子機台代號曝光！HG 取意「夜行壁虎」目標業績倍增

矽光子在2026年將是商轉年，半導體檢測分析大廠汎銓科技董事長柳紀綸指出，幫客戶做斷光跟漏光的定位分析的設備均自行組裝設計，除代客分析也將賣設備給客戶，新開發設備命名為「夜行壁虎」英文縮寫「HG」，放量交貨時間會在2026年底至2027年，2026年營收貢獻估7~8%。

汎銓為半導體材料檢測大廠，積極佈局矽光子技術，自己組裝設備，替客戶從研發端合作斷光漏光定位分析，柳紀綸表示，該設備有載台跟分析功能，所以體積很大，客戶在今年進入量產及品管階段，也將跟汎銓購買部分機台，遇到更深層的故障分析或材料分析再找汎銓處理，形成一個循環服務模式。

柳紀綸透露，公司內部已對該矽光子檢測設備命名為HG，是夜行壁虎英文縮寫，該壁虎是動物界裡面視力最好的，取意汎銓的矽光子分析能做到埃米等級，而不是微米等級，幫客戶精準找到漏光斷光地方，切片出來分析原因才能幫客戶解決問題。

柳紀綸表示，目前汎銓技術已經就緒，但預估機台出貨時間放量，要道2026年底或2027年，主要的客戶在汎銓實驗室作的分析效果都很好，但客戶目前尚未進入全面量產，故還不會急著買機台，汎銓會配合客戶需求，除兩大客戶（晶圓廠跟AI客戶）正加速開發，據了解也已有其他客戶洽談合作。

柳紀綸表示，矽光子業績今年預估會成長50~100%，但營收貢獻比預估會落在7~8%跟2025年一樣，原因是其他業務也同比成長，不過該業績還沒估計設備銷售貢獻。

隨著半導體製程推進至埃米世代，汎銓指出，材料分析的難度與機密性大幅提升，公司強調對於客戶智慧財產權（PIP）與資安的保護將更加嚴格，公司業務也分三大階段，跟原廠研發部門合作開發設備的第一階段是業務週期最長，價值最高的一段，故汎銓也在東京灣跟矽谷設立團隊，服務設備原廠。