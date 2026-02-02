快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

聽新聞
0:00 / 0:00

家用光纖頻寬 牽動機器人反應速度

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

實體ＡＩ時代來臨，尤其當ＡＩ機器人走進家戶之後，民眾家裡對網路頻寬的需求也會愈來愈大。為因應十年後的ＡＩ運算需求發展，目前已有寬頻業者積極升級家用網路規格。

凱擘總經理謝明益指出，「網路建置一般是十年周期，但機器人可能三至五年後就進來，那時候你總要ready。」他坦言，從目前市場上的趨勢來看，機器人真的要走進家戶，還需要一段時間，但寬頻業者得先做好準備。尤其ＡＩ機器人溝通都講究迅速、即時，「必須布建低延遲應用環境」。

目前台灣家用網速主流落在一百到三百Mbps，謝明益觀察，「台灣會覺得一百Mbps就可以使用了，但在南韓、新加坡，一Gbps就是最低。」隨著ＡＩ時代來臨，一Gbps頻寬可能成為未來家用網路基本規格，寬頻業者將積極提供更高速的對稱頻寬服務以滿足用戶。

AI 光纖 機器人

延伸閱讀

AI記憶體晶片需求爆發 南韓1月出口創同期新高

台東鳳梨釋迦新加坡賣翻了！3年深耕高端市場 銷量破1.6萬公斤

台股早盤走高 沛亨盤中攻上漲停

IC設計廠沛亨利多強 盤中漲逾半根停板

相關新聞

紅豆餅送暖！黃仁勳喊2026年再創紀錄 承諾將回台與北市府簽約

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層餐敘，晚間8時35分他與魏哲家一起步出餐廳發送紅豆餅...

晚間再與台積電高層餐敘 黃仁勳：對北士科總部進度感到「非常興奮」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台行程第四天，黃仁勳1日上午11點多離開文華東方，他表示要先去吃午餐，對於晚間與台積電...

小型陪伴機器人 將走入家庭

輝達執行長黃仁勳今年初在美國消費電子展（ＣＥＳ）宣告，實體ＡＩ（Physical AI）時代已經來臨，ＡＩ將從數位世界走入實體世界。研調機構普遍預期，二○二六年會是人型機器人商用化的關鍵時點，這些機器人不僅會走進工廠、倉儲與醫院，更會在多年後走進民眾家裡，成為高齡社會重要的照護幫手。

家用光纖頻寬 牽動機器人反應速度

實體ＡＩ時代來臨，尤其當ＡＩ機器人走進家戶之後，民眾家裡對網路頻寬的需求也會愈來愈大。為因應十年後的ＡＩ運算需求發展，目...

超高齡化 機器人商機大 生成式AI 提升陪伴品質

台灣在去年步入超高齡化社會，許多長輩獨居或罹患慢性病，需要在宅照顧。業界預期，三至五年後，陪伴型機器人可能走進民眾家裡，...

通路價格有感！記憶體翻3倍 桌機約漲1成

３Ｃ產品漲聲響起，台北市八德資訊商圈理事長蔡若芸說，記憶體大缺貨，影響最大的應該是組裝的桌上型電腦，由於許多電腦零件如顯卡等也都漲價，過去售價五萬元的桌上型電腦，大約已漲價一萬元；至於手機價格反應比較慢，但後續也看漲，可能影響春節買氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。