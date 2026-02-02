家用光纖頻寬 牽動機器人反應速度

實體ＡＩ時代來臨，尤其當ＡＩ機器人走進家戶之後，民眾家裡對網路頻寬的需求也會愈來愈大。為因應十年後的ＡＩ運算需求發展，目前已有寬頻業者積極升級家用網路規格。

凱擘總經理謝明益指出，「網路建置一般是十年周期，但機器人可能三至五年後就進來，那時候你總要ready。」他坦言，從目前市場上的趨勢來看，機器人真的要走進家戶，還需要一段時間，但寬頻業者得先做好準備。尤其ＡＩ機器人溝通都講究迅速、即時，「必須布建低延遲應用環境」。

目前台灣家用網速主流落在一百到三百Mbps，謝明益觀察，「台灣會覺得一百Mbps就可以使用了，但在南韓、新加坡，一Gbps就是最低。」隨著ＡＩ時代來臨，一Gbps頻寬可能成為未來家用網路基本規格，寬頻業者將積極提供更高速的對稱頻寬服務以滿足用戶。