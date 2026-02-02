超高齡化 機器人商機大 生成式AI 提升陪伴品質

台灣在去年步入超高齡化社會，許多長輩獨居或罹患慢性病，需要在宅照顧。業界預期，三至五年後，陪伴型機器人可能走進民眾家裡，不過，機器人進入家戶的速度，「商業模式」將是關鍵。

十年前就有不少廠商推出機器人，最令人印象最深的是在銀行、電信門市出現的迎賓機器人Pepper，但很多民眾反映Pepper反應並不靈敏。去年ChatGPT、Gemini等ＡＩ大語言模型不斷升級，當機器人導入這些語言模型，機器人與人類之間的互動就變得更加密切。

韓廠在今年ＣＥＳ展積極推出新一代機器人。現代集團旗下的波士頓動力（Boston Dynamics）展示工業機器人Atlas，並準備投入測試與應用；樂金ＬＧ則是推出居家機器人CLOiD，具備摺衣服與操作家電的能力，瞄準ＡＩ家用助理商機。

不只如此，許多國家在二○二○年以後邁入高齡化社會，讓市場的陪伴型機器人愈來愈多。工研院產科國際所副國際長趙祖佑說，今年ＣＥＳ展場有愈來愈多陪伴型機器人、機器狗，「背後最主要的驅動要素是生成式ＡＩ。陪伴機器人能夠理解你、能夠對話，結合視覺感知人的情緒，甚至是做出更多互動。在高齡時代來臨的情況下，陪伴機器人的商機愈來愈大」。

不過，和筆電、手機不同的是，驅動機器人背後需要很多服務支援，且機器人製造結構更精良，後續要有更強而有力的維修支援服務，因此「商業模式」格外重要。

趙祖佑表示，「陪伴型機器人一定要帶著後面的服務進來家裡，例如月付一九九元，就能透過這個服務型機器人訂購更多家庭服務。」簡單來說，機器人不僅和人類對話，未來還需要理解民眾家裡的生活型態，背後才能介接消費、購物、醫療等各式平台與服務。

國際研究調查單位Counterpoint指出，目前市場上已有機器人即服務（RaaS）商業模式，也就是民眾或企業可租用機器人，只需繳月租費，以降低成本與風險，目前最積極推動RaaS的機器人業者，以中國大陸宇樹、AGIBOT為主。Counterpoint預期，未來將出現專門的平台，用來管理與維護租賃機器人，以降低持有成本。