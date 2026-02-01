黃仁勳談輝達總部簽約進度 直言市長幫了很大的忙

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳1日在台北市私廚「鄒記食舖」宴請台積電（2330）高層，他與台積電董事長魏哲家步出餐廳受訪，並透露很快就會與台北市長蔣萬安碰面。

針對台灣輝達總部規劃，黃仁勳表示，將很快與台北市長蔣萬安會面，「市長真的幫了我們很大的忙，協助我們取得這塊場地，我很期待在這裡打造一個非常大的園區」，並指出未來將興建一棟非常漂亮的建築。

對於媒體詢問是否會回來與市府簽約，他回應「會」，但對於詳細簽約時間並沒有回應。

黃仁勳並說，今晚是一場非常棒的晚宴，與會者享受彼此的陪伴，有幸運抽獎環節和很棒的禮物，他還特別向台積電和魏哲家致謝，直言過去一年不可思議，「沒有台積電就不可能實現」。