鴻海平價iPhone 接單旺
鴻海集團AI伺服器接單熱絡之際，組裝蘋果iPhone業務同步緊鑼密鼓進行。市場盛傳，蘋果2月將推出新款平價機iPhone 17e，由鴻海（2317）操刀，並在鴻海集團旗下iPhone組裝大本營富士康鄭州廠生產，鄭州廠過年也將加班生產蘋果新款平價機，同步挹注鴻海本季營運。
業界傳出，蘋果將在2月推出平價款iPhone 17e，搭載A19處理器，定價可能落在599美元（約新台幣1.8萬元），搶攻平價市場需求。
螢幕方面，iPhone 17e的螢幕邊框，將比iPhone 16e更窄，螢幕尺寸預計仍將保持6.1吋。不過，這款新機不會新增ProMotion自適應刷新率和全天候顯示功能。
另外，iPhone 17全系列配備一顆新的前置攝像頭，支援人物居中功能，這款前置攝像頭採用1800萬像素方形感測器，可裁剪為縱向或橫向矩形畫面，使用者無需旋轉手機，就能拍攝不同畫幅的自拍。同時該攝像頭具備人臉追蹤功能，例如當第二人入鏡時，會自動擴大取景範圍。
iPhone 17e有望搭載靈動島，上一代iPhone 16e仍是傳統的瀏海設計。若傳聞屬實，意味瀏海設計將徹底退出iPhone產品線。
鴻海目前出貨主力產品雖已轉向AI伺服器，但iPhone組裝仍是重要業績來源之一。鴻海預估，隨著AI伺服器出貨動能持續強勁，本季業績將優於過去五年同期區間的上緣。法人看好，蘋果若蘋果2月發布iPhone 17e，將為鴻海本季營運增添柴火。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言