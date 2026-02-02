鴻海平價iPhone 接單旺

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鴻海集團AI伺服器接單熱絡之際，組裝蘋果iPhone業務同步緊鑼密鼓進行。市場盛傳，蘋果2月將推出新款平價機iPhone 17e，由鴻海（2317）操刀，並在鴻海集團旗下iPhone組裝大本營富士康鄭州廠生產，鄭州廠過年也將加班生產蘋果新款平價機，同步挹注鴻海本季營運。

業界傳出，蘋果將在2月推出平價款iPhone 17e，搭載A19處理器，定價可能落在599美元（約新台幣1.8萬元），搶攻平價市場需求。

螢幕方面，iPhone 17e的螢幕邊框，將比iPhone 16e更窄，螢幕尺寸預計仍將保持6.1吋。不過，這款新機不會新增ProMotion自適應刷新率和全天候顯示功能。

另外，iPhone 17全系列配備一顆新的前置攝像頭，支援人物居中功能，這款前置攝像頭採用1800萬像素方形感測器，可裁剪為縱向或橫向矩形畫面，使用者無需旋轉手機，就能拍攝不同畫幅的自拍。同時該攝像頭具備人臉追蹤功能，例如當第二人入鏡時，會自動擴大取景範圍。

iPhone 17e有望搭載靈動島，上一代iPhone 16e仍是傳統的瀏海設計。若傳聞屬實，意味瀏海設計將徹底退出iPhone產品線。

鴻海目前出貨主力產品雖已轉向AI伺服器，但iPhone組裝仍是重要業績來源之一。鴻海預估，隨著AI伺服器出貨動能持續強勁，本季業績將優於過去五年同期區間的上緣。法人看好，蘋果若蘋果2月發布iPhone 17e，將為鴻海本季營運增添柴火。

iPhone 鴻海 蘋果

延伸閱讀

路透：印度調整外企提供代工廠設備法規 蘋果受惠

台南購物節登錄金額破60億 加碼春節天天抽iPhone 17

人人有iPhone 17 Pro！老公尾牙獎金6萬起跳 她嗨：我看傻眼

沒字幕照樣看！霍諾德「徒手攀登101」Netflix直播沒中文字幕網友哀嚎 AirPods即時翻譯成最大贏家

相關新聞

AI副作用…3C通膨 今年狂燒

ＡＩ（人工智慧）浪潮，記憶體、電子零組件去年下半年起掀起缺貨潮，缺貨效應引發３Ｃ新品的售價醞釀調漲。研調單位預估，自今年...

AI點火…記憶體缺貨潮 恐一路燒到2028年

ＡＩ（人工智慧）熱潮帶動３Ｃ通膨究竟會延續多久？市場眾說紛紜，有廠商憂心影響將延續到明後年；也有分析師指出，今年記憶體、...

觀察站／台美記憶體聯防 施壓南韓大廠赴美

記憶體產業結構性調整的同時，地緣政治變數也隨之而來。美國商務部長盧特尼克日前拋出「未在美國生產的記憶體可能課徵最高百分之...

實體AI…小型陪伴機器人 將走入家庭

輝達執行長黃仁勳今年初在美國消費電子展（ＣＥＳ）宣告，實體ＡＩ（Physical AI）時代已經來臨，ＡＩ將從數位世界走入實體世界。研調機構普遍預期，二○二六年會是人型機器人商用化的關鍵時點，這些機器人不僅會走進工廠、倉儲與醫院，更會在多年後走進民眾家裡，成為高齡社會重要的照護幫手。

封測三強積極擴產 鴻勁、弘塑迎設備紅利

封測三強日月光投控、京元電、力成積極砸錢擴產，相關設備供應鏈同步迎來成長動能。業界指出，封測廠本波資本支出不僅涵蓋眾多測...

輝達總部土地何時走程序 黃仁勳：會再來與北市簽約

輝達執行長黃仁勳將於今（2）日結束訪台行程，業界關注是否會趕在離台前與北市府完成輝達新總部用地簽約，黃仁勳昨（1）日受訪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。