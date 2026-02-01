太空 AI 電力技術大突破 鈣鈦礦太陽能電池成新寵 聯合再生等迎大商機

太空AI關鍵電力技術迎來重大突破，次世代鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）因具備更高的轉換率與抗輻射優勢，成為當紅炸子雞，大陸近期已有相關技術入列重量級科技期刊《自然》（Nature），並劍指太空應用，助力特斯拉執行長馬斯克一圓「太空AI」大夢。

不讓對岸專美於前，台廠中，以聯合再生布局鈣鈦礦太陽能電池技術最早，洞燭機先；位速（3508）、元晶（6443）、茂迪（6244）等也陸續搶進，準備大咬太空AI電力大商機。

馬斯克憂心全球電力供應吃緊，無法滿足AI龐大用電需求，因而提出太空AI計畫。馬斯克認為，太空有免費且無限的太陽能，還有「天然冷氣」，若將資料中心送至太空，並靠源源不絕的太陽能供電，是舒緩地球AI電力不足的一大解方，預估未來四到五年內，太空AI系統的成本效益將遠勝地面。

馬斯克看好太陽能是太空AI供電關鍵，引爆太陽能大商機，近期鈣鈦礦太陽能電池技術更是備受矚目，市場譽為「次世代太陽能」的明日之星，主因其轉換效率遠高於現有矽晶太陽能電池，而且可做成柔性薄膜，單位重量較小，加上具備驚人的抗輻射性，被視為取代傳統矽晶的次世代太陽能技術。

業界分析，目前鈣鈦礦太陽能電池距離商業化與量產已經不遠，更重要的是，該技術本身最怕水氣與氧氣，但因太空屬於真空環境，能發揮出最大的發電效率，因而有望成為太空AI主要發電技術。

大陸蘇州大學研發團隊近期更在重量級科技期刊《自然》發表論文，該團隊成功開發出柔性晶矽鈣鈦礦疊層太陽能電，並透過新技術解決傳統太陽能電池在效率、穩定性上的核心難題，鎖定太空AI資料中心電力等應用。

台廠也積極鑽研鈣鈦礦太陽能技術，以聯合再生腳步最早，不僅積極投入研發，也正在申請相關專利，朝量產邁進當中。

元晶、茂迪也投入鈣鈦礦太陽能技術，將採取鈣鈦礦加TOPCon的量子疊層技術，預計2028年後有望量產，目標轉換效率達35%以上。

機構件廠位速過去是知名的「宏達電概念股」，隨著大客戶主力產品轉變，位速啟動轉型計畫，2017年起投入第三代太陽能產品與材料研發，歷經多年練兵後，去年開始接單出貨，並於去年底與美商Solar AI Industries Corp簽訂協議，Solar AI將參與位速私募案，由Solar AI代理銷售與技術授權位速的鈣鈦礦相關產品，攜手搶進鈣鈦礦太陽能電池市場。

太陽能業者看好，鈣鈦礦太陽能技術絕對是未來產業的明日之星，而且比傳統矽晶太陽能更適合用於太空，加上太空零組件的門檻較高，較不會出現傳統矽晶太陽能流血殺價的情況，對太陽能業者毛利率與獲利表現有正面挹注。