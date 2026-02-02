嘉科二期環評 拚春節前過關

輝達執行長黃仁勳今年初在美國消費電子展（ＣＥＳ）宣告，實體ＡＩ（Physical AI）時代已經來臨，ＡＩ將從數位世界走入實體世界。研調機構普遍預期，二○二六年會是人型機器人商用化的關鍵時點，這些機器人不僅會走進工廠、倉儲與醫院，更會在多年後走進民眾家裡，成為高齡社會重要的照護幫手。

2026-02-02 00:29