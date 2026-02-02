聽新聞
嘉科二期環評 拚春節前過關

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部將於本周三（4日）召開環評大會，審查南科嘉義園區二期環境影響說明書，攸關台積電（2330）新一代先進封裝廠用地。嘉科二期預計今年底動工，力拚2031年下半年完工。在先前初審階段，環評委員聚焦供水問題，南科管理局先前表示，希望能在農曆年前通過環評大會審查。

因應AI爆發性需求，嘉義已被視為台積電先進封裝的重要基地，在南科嘉義一期興建兩座先進封裝廠後，南科去年7月正式盤點完成二期用地，在一期的西側盤點出89.58公頃基地，啟動南科嘉義二期計畫開發作業。

嘉義 台積電 環評

