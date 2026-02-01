快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

聽新聞
0:00 / 0:00

AI副作用 3C通膨今年狂燒

聯合報／ 記者馬瑞璿林麗玉／台北報導
AI熱帶動記憶體缺貨潮，如今效應外溢到3C商品的售價，民眾今年想換電腦、手機，要有價格上漲的心理準備。圖為民眾在台北光華商場選購情形。記者林俊良／攝影
AI熱帶動記憶體缺貨潮，如今效應外溢到3C商品的售價，民眾今年想換電腦、手機，要有價格上漲的心理準備。圖為民眾在台北光華商場選購情形。記者林俊良／攝影

ＡＩ（人工智慧）浪潮，記憶體、電子零組件去年下半年起掀起缺貨潮，缺貨效應引發３Ｃ新品的售價醞釀調漲。研調單位預估，自今年第二季起，ＰＣ（桌上型電腦）將進入顯著的調價期，就連中低階手機勢也將調整價格，３Ｃ通膨將遍及二○二六全年，想換新機的民眾要有所準備。

品牌業者私下表示，調漲產品價格的好處是，消費者仍能使用最新規格的科技產品，但壞處是消費者荷包將瘦一大圈。以ＰＣ為例，包括戴爾、聯想、華碩已在今年一月起調漲報價，業界普遍預期，電腦產品平均漲幅將落在百分之十至百分之廿五，電競筆電的調漲價格恐怕更高；如果不調漲價格，就只剩降規一途，亦即消費者花同樣的錢，新品規格可能跟前一代相去不遠，價格敏感度高的消費者寧願買更便宜的前一代產品，而不願購買最新機款。

品牌PC 預估漲1萬元

過去三年，民眾都在關注ＡＩ有多好，國內股市、出口甚至經濟成長率也都受惠於「ＡＩ紅利」，但ＡＩ發展的副作用已經悄悄來臨。台北市八德資訊商圈理事長蔡若芸說，近期３Ｃ產品如電腦、手機等記憶體，價格已攀升三至五倍，過去一台品牌ＰＣ原價約五萬元，因記憶體大漲而帶動漲價一萬元。

ＡＩ商機爆發第一個最明顯的副作用，就是全球記憶體大缺貨，進而快速漲價。記憶體是每項３Ｃ產品必備的電子零組件裝置，舉凡ＰＣ、ＮＢ（筆記型電腦）、智慧手機、乃至於汽車都要使用，如果沒有記憶體，３Ｃ產品、部分汽車電子元件將無法運作。

早從去年下半年起，記憶體缺貨潮就已浮現。主因ＡＩ伺服器對於高頻記憶體（ＨＢＭ）需求快速成長，記憶體大廠紛紛將產線調整改做高毛利的ＨＢＭ產品，因而排擠３Ｃ、汽車零組件最常使用的ＤＤＲ４、ＤＤＲ５產線，導致大量缺貨。

去年Q3 記憶體缺貨寒冬

３Ｃ品牌廠去年中就意識到記憶體缺貨問題，不少大廠已提早下單備貨；然而，當市場大搶記憶體，僅有少數品牌大廠有辦法穩定拿下記憶體產品料源，大多數品牌廠從去年第三季開始，就已面臨記憶體缺貨寒冬。

記憶體奇貨可居，ＤＤＲ４、ＤＤＲ５售價也一路調升。記憶體產品剛開始漲價時，品牌廠還能自行吸收，但隨著漲幅愈來愈高，連品牌廠也無法負荷時，品牌廠就開始重新思考產品策略，究竟新產品該隨著漲價，還是乾脆維持原價、但降低產品規格？

蘋果新機 恐將審視定價

研調機構TrendForce指出，記憶體對ＰＣ、智慧型手機的影響正迅速擴大，即便是獲利表現優異的蘋果iPhone系列，恐怕也得重新審視新機的定價，不排除縮減或取消對舊機降價幅度；對主攻中低階市場的Android陣營而言，零組件價格飆升，今年勢必牽動品牌廠提高新機定價，並調整舊機價格或供應周期，以減緩虧損。

記憶體 漲價 智慧型手機 消費 電競筆電 副作用 蘋果

延伸閱讀

神準搶AI商機成果豐碩 記憶體成今年營運成長最大變數

ETF也能一個月漲逾五成？ 前15強ETF今年漲幅兩成起跳

缺貨到怕被偷！北美好市多把PC展示機記憶體拆掉 部份門市甚至只放空機殼

點名黃金、白銀、記憶體！謝金河驚呼「史上最瘋狂年代」…網嚇壞：一鍵出清

相關新聞

紅豆餅送暖！黃仁勳喊2026年再創紀錄 承諾將回台與北市府簽約

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層餐敘，晚間8時35分他與魏哲家一起步出餐廳發送紅豆餅...

晚間再與台積電高層餐敘 黃仁勳：對北士科總部進度感到「非常興奮」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台行程第四天，黃仁勳1日上午11點多離開文華東方，他表示要先去吃午餐，對於晚間與台積電...

通路價格有感！記憶體翻3倍 桌機約漲1成

３Ｃ產品漲聲響起，台北市八德資訊商圈理事長蔡若芸說，記憶體大缺貨，影響最大的應該是組裝的桌上型電腦，由於許多電腦零件如顯卡等也都漲價，過去售價五萬元的桌上型電腦，大約已漲價一萬元；至於手機價格反應比較慢，但後續也看漲，可能影響春節買氣。

AI點火！記憶體缺貨潮 恐一路燒到2028年

ＡＩ（人工智慧）熱潮帶動３Ｃ通膨究竟會延續多久？市場眾說紛紜，有廠商憂心影響將延續到明後年；也有分析師指出，今年記憶體、...

3C供應鏈 「上肥下瘦」時代來臨

ＡＩ（人工智慧）技術起飛，早年ＰＣ（個人電腦）、智慧型手機大廠主導市場的態勢已然全面翻轉，現在供應鏈的話語權，盡握在ＡＩ...

觀察站／台美記憶體聯防 施壓南韓大廠赴美

記憶體產業結構性調整的同時，地緣政治變數也隨之而來。美國商務部長盧特尼克日前拋出「未在美國生產的記憶體可能課徵最高百分之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。