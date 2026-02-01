AI副作用 3C通膨今年狂燒

ＡＩ（人工智慧）浪潮，記憶體、電子零組件去年下半年起掀起缺貨潮，缺貨效應引發３Ｃ新品的售價醞釀調漲。研調單位預估，自今年第二季起，ＰＣ（桌上型電腦）將進入顯著的調價期，就連中低階手機勢也將調整價格，３Ｃ通膨將遍及二○二六全年，想換新機的民眾要有所準備。

品牌業者私下表示，調漲產品價格的好處是，消費者仍能使用最新規格的科技產品，但壞處是消費者荷包將瘦一大圈。以ＰＣ為例，包括戴爾、聯想、華碩已在今年一月起調漲報價，業界普遍預期，電腦產品平均漲幅將落在百分之十至百分之廿五，電競筆電的調漲價格恐怕更高；如果不調漲價格，就只剩降規一途，亦即消費者花同樣的錢，新品規格可能跟前一代相去不遠，價格敏感度高的消費者寧願買更便宜的前一代產品，而不願購買最新機款。

品牌PC 預估漲1萬元

過去三年，民眾都在關注ＡＩ有多好，國內股市、出口甚至經濟成長率也都受惠於「ＡＩ紅利」，但ＡＩ發展的副作用已經悄悄來臨。台北市八德資訊商圈理事長蔡若芸說，近期３Ｃ產品如電腦、手機等記憶體，價格已攀升三至五倍，過去一台品牌ＰＣ原價約五萬元，因記憶體大漲而帶動漲價一萬元。

ＡＩ商機爆發第一個最明顯的副作用，就是全球記憶體大缺貨，進而快速漲價。記憶體是每項３Ｃ產品必備的電子零組件裝置，舉凡ＰＣ、ＮＢ（筆記型電腦）、智慧手機、乃至於汽車都要使用，如果沒有記憶體，３Ｃ產品、部分汽車電子元件將無法運作。

早從去年下半年起，記憶體缺貨潮就已浮現。主因ＡＩ伺服器對於高頻記憶體（ＨＢＭ）需求快速成長，記憶體大廠紛紛將產線調整改做高毛利的ＨＢＭ產品，因而排擠３Ｃ、汽車零組件最常使用的ＤＤＲ４、ＤＤＲ５產線，導致大量缺貨。

去年Q3 記憶體缺貨寒冬

３Ｃ品牌廠去年中就意識到記憶體缺貨問題，不少大廠已提早下單備貨；然而，當市場大搶記憶體，僅有少數品牌大廠有辦法穩定拿下記憶體產品料源，大多數品牌廠從去年第三季開始，就已面臨記憶體缺貨寒冬。

記憶體奇貨可居，ＤＤＲ４、ＤＤＲ５售價也一路調升。記憶體產品剛開始漲價時，品牌廠還能自行吸收，但隨著漲幅愈來愈高，連品牌廠也無法負荷時，品牌廠就開始重新思考產品策略，究竟新產品該隨著漲價，還是乾脆維持原價、但降低產品規格？

蘋果新機 恐將審視定價

研調機構TrendForce指出，記憶體對ＰＣ、智慧型手機的影響正迅速擴大，即便是獲利表現優異的蘋果iPhone系列，恐怕也得重新審視新機的定價，不排除縮減或取消對舊機降價幅度；對主攻中低階市場的Android陣營而言，零組件價格飆升，今年勢必牽動品牌廠提高新機定價，並調整舊機價格或供應周期，以減緩虧損。