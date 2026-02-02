黃仁勳談投資OpenAI 非一次砸千億美元

外媒日前爆料，輝達投資OpenAI千億美元計畫卡關，輝達執行長黃仁勳元月31日出席「兆元宴」受訪時直言是「無稽之談」，他昨（1）日宴請台積電（2330）高層前受訪時對OpenAI投資案再透露口風，強調「我們從未承諾一輪投資OpenAI千億美元資金」。

黃仁勳提到，當時輝達接獲到OpenAI的投資邀約，感到非常榮幸，輝達確實會參與OpenAI的下一輪融資。

媒體追問輝達投資OpenAI的金額是否高達千億美元，黃仁勳苦笑回答：「You keep putting words in my mouth.（你一直把話塞進我嘴裡！）」他強調，輝達並未說過要一次砸下千億美元投資，「我們會針對每一輪融資進行評估」。

至於輝達其他投資布局，黃仁勳透露，輝達長期布局多家AI新創公司，對象包括Anthropic及特斯拉執行長馬斯克創立的xAI，未來也將持續評估具發展潛力的技術與團隊。

黃仁勳並不忘再次讚揚台灣供應鏈，強調「沒有台灣，就沒有今天的輝達」，並形容台灣擁有難以取代的「魔力」。