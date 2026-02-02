輝達總部土地何時走程序 黃仁勳：會再來與北市簽約

經濟日報／ 記者邱琮皓李孟珊／台北報導
輝達執行長黃仁勳昨日於知名私廚宴請台積電高層，並接受媒體採訪。讀者／提供
輝達執行長黃仁勳昨日於知名私廚宴請台積電高層，並接受媒體採訪。讀者／提供

輝達執行長黃仁勳將於今（2）日結束訪台行程，業界關注是否會趕在離台前與北市府完成輝達新總部用地簽約，黃仁勳昨（1）日受訪時坦言，這趟台灣行不會和台北市長蔣萬安會面，但也賣關子說：「我很快就會見到市長了」。

他強調，自己相當有意願回來和北市府簽約。當媒體詢問是否可能在農曆年前、也就是下周再來，他則笑說：「我下周還受歡迎嗎？」

台北市副市長李四川昨天則說，原先期待黃仁勳可與市長蔣萬安碰面，兩人一起到北士科T17、T18基地去看一看，不過，北市府截至昨晚並未接到輝達通知。

李四川說，黃仁勳此次來台雖未與蔣萬安碰面，但不影響農曆年前簽約進度。他強調，仍會與輝達子公司完成簽約，一切按照進度前進。

黃仁勳元月31日辦完宴請供應鏈的「兆元宴」後，昨天晚間在台北知名私廚與台積電（2330）高層餐敘，據悉，包括台積電董事長魏哲家、兩位共同營運長侯永清與秦永沛等都是座上賓。

黃仁勳在赴宴前與餐敘結束後先後接受媒體採訪，一開始他先以「我以為已經完成（簽約）了！」回應，並隨即補上一句「簽約是很簡單的」，稍晚又透露這趟台灣行不會和蔣萬安見面，但「我很快就會見到市長了」。

黃仁勳去年5月來台時宣布，輝達台灣總部將落腳北士科，隨後蔣萬安證實，輝達要的就是T17、T18基地，不過當時因該基地地上權掌握在新壽手中，成為事涉北市府、輝達、新壽的三角習題，一度因輝達、新壽各有堅持而卡關，不過最終新壽與北市府達成共識，順利讓用地爭議圓滿落幕，使輝達得以進駐北士科。

黃仁勳說，雖然輝達台灣新總部實際興建仍需數年時間，一旦所有行政程序完備，希望能盡快動工，將這座比目前圖面更美麗、更宏偉的「漂亮建築」帶到台北街頭，並預告將是一座超越大眾想像的台北新地標。

延伸閱讀

輝達 黃仁勳 台北

延伸閱讀

晚間再與台積電高層餐敘 黃仁勳：對北士科總部進度感到「非常興奮」

Nvidia投資OpenAI卡關？黃仁勳批「無稽之談」

黃仁勳2月2日離台 是否參加輝達用地簽約備受矚目

黃仁勳愛店昨晚才辦「兆元宴」 磚窯餐廳凌晨起火消防員破門急撲救

相關新聞

AI副作用…3C通膨 今年狂燒

ＡＩ（人工智慧）浪潮，記憶體、電子零組件去年下半年起掀起缺貨潮，缺貨效應引發３Ｃ新品的售價醞釀調漲。研調單位預估，自今年...

AI點火…記憶體缺貨潮 恐一路燒到2028年

ＡＩ（人工智慧）熱潮帶動３Ｃ通膨究竟會延續多久？市場眾說紛紜，有廠商憂心影響將延續到明後年；也有分析師指出，今年記憶體、...

觀察站／台美記憶體聯防 施壓南韓大廠赴美

記憶體產業結構性調整的同時，地緣政治變數也隨之而來。美國商務部長盧特尼克日前拋出「未在美國生產的記憶體可能課徵最高百分之...

實體AI…小型陪伴機器人 將走入家庭

輝達執行長黃仁勳今年初在美國消費電子展（ＣＥＳ）宣告，實體ＡＩ（Physical AI）時代已經來臨，ＡＩ將從數位世界走入實體世界。研調機構普遍預期，二○二六年會是人型機器人商用化的關鍵時點，這些機器人不僅會走進工廠、倉儲與醫院，更會在多年後走進民眾家裡，成為高齡社會重要的照護幫手。

封測三強積極擴產 鴻勁、弘塑迎設備紅利

封測三強日月光投控、京元電、力成積極砸錢擴產，相關設備供應鏈同步迎來成長動能。業界指出，封測廠本波資本支出不僅涵蓋眾多測...

輝達總部土地何時走程序 黃仁勳：會再來與北市簽約

輝達執行長黃仁勳將於今（2）日結束訪台行程，業界關注是否會趕在離台前與北市府完成輝達新總部用地簽約，黃仁勳昨（1）日受訪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。