記憶體產業結構大調整 連谷歌也來搶貨

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

記憶體產業一年多前籠罩在愁雲慘霧中，庫存堆積如山，如今卻成為最搶手的半導體元件。短短八個多月就翻身，成為繼CoWoS（先進封裝）產能不足後，產業界、投資圈，甚至小股民熱門話題。專家指出，記憶體是所有ＡＩ產品必備元件，也是ＡＩ建立模型必備運算核心，連谷歌等全球最有實力的雲端服務業（ＣＳＰ）都跳下來搶貨，讓記憶體產業出現結構性大調整。

ＡＩ發展反映人們對大量資訊需求若渴，必須有比傳統記憶體更高的頻寬，能讓ＡＩ加速器不會因為「等記憶體」而變慢。記憶體業者形容，如果ＡＩ是一部超級跑車，扮演ＡＩ加速器的ＧＰＵ（繪圖處理器）就像汽車引擎，ＨＢＭ（高頻寬記憶體）就是高速公路，「再強的引擎，沒有夠寬的高速公路（記憶體頻寬）也跑不起來」。

業界指出，近期ＡＩ霸主輝達已率先全球導入ＨＢＭ４，若ＡＩ發展無止盡，未來也會推進到ＨＢＭ４Ｅ、ＨＢＭ５、ＨＢＭ６。去年下半年，OpenAI、Meta、谷歌及亞馬遜等ＣＳＰ，甚至輝達等ＡＩ基礎建設大廠，已意識到沒有ＨＢＭ，巨額投資的ＡＩ伺服器就無用武之地，因而大舉包下ＳＫ海力士、美光和三星等三大廠的ＨＢＭ產能，ＤＲＡＭ缺貨風暴就此蔓延開來。

至於記憶體產業會火到何時？記憶體業者指出，ＡＩ帶來結構性調整，改變過去三到四年的產業循環，形成至少五年內缺貨難解的「準超級循環」。至於會不會進入長達十年的「超級循環」？恐怕還得審視各大記憶體是否重啟擴大資本支出、下游應用端會不會抵制降載或減少採購，或是ＣＳＰ廠縮手採購等行動，才能決定這波漲勢的時間長短。

谷歌 記憶體 AI

