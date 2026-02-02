觀察站／台美記憶體聯防 施壓南韓大廠赴美

記憶體產業結構性調整的同時，地緣政治變數也隨之而來。美國商務部長盧特尼克日前拋出「未在美國生產的記憶體可能課徵最高百分之百關稅」震撼彈，無論是否為川普政府慣用的恫嚇伎倆，但細究美方戰略，美國有意藉由地緣變局，將矛頭轉向掌控全球逾七成的南韓記憶體大廠，驅動業者前往美國設廠，威脅利誘背後更全力扶植美系大廠美光，展開鯨吞蠶食行動，這場牽涉全球記憶體板塊移動的大戲，悄悄揭開序幕。

盧特尼克是在參加美光紐約州新廠動土拋出這個議題，等於宣告只要在美國建廠，就能享關稅豁免。而盧特尼克將矛頭瞄準南韓，而且是要掌控全球逾七成的南韓三星和ＳＫ海力士。

三星雖早已順應美國，在德州提出擴大投資計畫，但多數集中在邏輯晶片製造和後段封裝，記憶體擴建則集中在南韓；ＳＫ海力士主要記憶體擴建也集中在南韓，在美國則計畫在印第安納州投資先進封裝與研發。

美光把「提高美國本土ＤＲＡＭ（動態隨取記憶體）供給比率」當成核心戰略，並宣布在美國愛達荷、紐約、維吉尼亞州等地興建晶圓廠與先進封裝廠；此外，美光主要ＤＲＡＭ製造重心集中在台灣，近期又斥資十八億美元買下力積電苗栗銅鑼廠。

美光已完全依照美國半導體自主化的核心策略，在美國建立高階記憶體前端製造及後段封裝一體化生產模式，搭配台美有利的對等關稅及最惠國待遇措施，形成穩固的「台美記憶體聯防」，進而與台積電的供應鏈串起一道移往美國的拉力，逐步完備美國半導體供應鏈。

由於美光生產的高頻寬記憶體（ＨＢＭ）是ＡＩ伺服器核心運算元件，美促台積電、OpenAI、輝達、超微和蘋果加大在美國ＡＩ基礎建設投資，足見在美中ＡＩ賽局，美想掌握ＡＩ三大核心晶片ＣＰＵ、ＧＰＵ及ＨＢＭ主導地位，甚至在美製造。

最大受惠者 當屬美光

半導體專家分析，台美聯防最大受惠者當屬美光。美光順著美國獎勵在美製程的政策氛圍，取得更有利的定價權，有利提升市占表現。反觀，ＳＫ海力士若要鞏固市占，就得由原本的後段封裝先行，向上延伸啟動在美前段製程，都將讓ＳＫ海力士面臨時間、「美國在地化」成本上升等雙重壓力。

三星雖已提出在美擴大投資具體行動，但未來可能因「記憶體不在美國製造」被點名施壓，如此一來也將與ＳＫ海力士面臨同樣的壓力。兩大記憶體廠另一最關鍵的問題，就是沒有美光熟悉美國法規及背後的政策關注力，並且得重新評估資本支出配置。

對於這項由美台驅動的記憶體聯防，已讓南韓兩大廠感到事態不妙，未來必須密切關注美韓政府後續協商結果，若無法取得轉圜，南韓兩大記憶體廠勢必得提出全新的赴美投資計畫，若兩大廠選擇以拖待變，美光可能趁機坐大，牽動下一波的全球高科技大戰。