太陽能政策助力 帶來新契機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）有望為台灣太陽能業者帶來新商機之餘，近期，賴政府對太陽能政策轉趨積極支持，也為太陽能廠帶來新契機。

業界人士透露，近期國內不少太陽能光電案場開發進度都陸續加速推進，加上新建物強制安裝屋頂型光電的法規即將上路，將帶動台灣太陽能內需市場再次「活跳跳」。

據悉，賴政府過去一年多為了肅貪，致使許多案場開發延宕，所幸日前府方高層已與產業界人士進行深度對話，並充分表達將全力支持太陽能光電，而行政院副院長鄭麗君日前公開表態支持國內太陽能光電產業發展，透露出政府對太陽能的態度已逐漸從原先保守、消極，轉為實務推動。

業界分析，太陽能光電市場一直以來都與政策面息息相關，當政府開始願意積極支持，原先冷颼颼的產業寒冬，總算有機會迎來漫長隧道後的第一道曙光，估計今年內需市場有望較去年大幅成長，元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）等指標廠受惠最大。

太陽能業者表示，在AI時代，「電力即國力」，半導體產業對綠能需求極其迫切，呼籲政府參考全球趨勢，推動光電與農村結合的「光農模式」，透過完善的回饋機制讓居民有感，使光電案場成為農村再造的引擎，而非對立的阻礙。

太陽能業者認為，今年延宕的案場進度，預估今年有機會陸續開工。

