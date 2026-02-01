紅豆餅送暖！黃仁勳喊2026年再創紀錄 承諾將回台與北市府簽約

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層餐敘，晚間8時35分他與魏哲家一起步出餐廳發送紅豆餅受訪說，過去一年是創紀錄的一年，多家台灣企業寫下佳績，他預測2026年將再創紀錄。

談到輝達台灣新總部進展，他表示，很高興拿到一塊漂亮的地，要蓋一棟漂亮的建築，已迫不及待要向大家展示設計。他也承諾將會回來台灣與台北市政府簽約，在確定回來的時間後，會第一時間通知大家。

黃仁勳說，今晚是一場非常棒的晚宴，與會者享受彼此的陪伴，有幸運抽獎環節和很棒的禮物。他特別向台積電和魏哲家致謝，直言過去一年不可思議，「沒有台積電就不可能實現」。

黃仁勳以堅定口吻回顧，過去一年是創紀錄的一年，並點名多家台灣企業寫下佳績，包括鴻海、緯創在內都有創紀錄的一年。

他也重申，輝達在台灣建立非常大型團隊的願景，以容納快速擴張的工程團隊，原因在於產品與系統複雜度顯著提升。

黃仁勳解釋，過去在Hopper架構時代，每台超級電腦只用一顆晶片；如今在台積電的幫助下，VeraRubin架構使用了6顆晶片。由於晶片數量增加、系統更加複雜，直接帶來對更多台灣工程師的迫切需求。