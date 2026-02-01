汎銓今年12個廠、四大動能齊衝 將是豐收的一年

半導體材料分析（MA）大廠汎銓（6830）董事長柳紀綸在主持尾牙致詞向全體董事及員工表示，今年在12廠區及埃米世代製程材料分析、AI客戶專區、矽光子和全球布局等4大動能驅動下，2026年將會是豐收的一年，業績成長目標50%，並可望迎來「年年豐收」的營運榮景。

汎銓今天舉行尾牙活動，席開63桌，逾600名台灣員工齊聚一堂。柳紀綸說，汎銓全球設立12個廠區，遍及台灣、中國、日本和美國，隨著新廠產能陸續開始，2026年3月業績可望顯著成長。

柳紀綸表示，汎銓前期投入的資本支出，陸續轉化為實質產能與營運貢獻，今年3月起，各個新建廠區將開始明顯貢獻業績，再加上隨著AI人工智慧應用遍地開花，美系AI晶片大廠委案需求明顯增加，並已主動提出擴大專區合作的需求，透過客戶直接進駐廠內的方式，不僅能深化技術合作，也為汎銓營運注入新成長動能，在產能擴充與大客戶加持的雙重引擎驅動下，2026年起將正式步入「年年豐收年」。

柳紀綸接著說，除核心的材料分析(MA)檢測服務外，汎銓在技術創新與商業模式上也迎來重大突破，因應AI傳輸速度需求激增，矽光子技術已成為半導體產業的下一個兵家必爭之地。汎銓也正式成立「矽光子工程處」，並成功自主研發並組裝完成3台矽光子分析設備，且相關技術已順利取得台灣及日本專利。

柳紀綸強調，汎銓正式成立「矽光子工程處」更具戰略意義，「將不再侷限於檢測分析服務供應商的角色，而是應客戶強烈需求，規劃進一步推出適用於量產端(PD)與品質驗證(QA)使用的矽光子測試設備」，透過「服務＋設備」的雙軌營運模式，擴大市場打擊面，為未來營運增添強勁的新動能。

柳紀綸說，2026年將是豐收的一年，他向董事會承諾今年業績至少會成長30%，但希望內部挑戰成長達到50%。他並對員工宣布兩項好消息，首先是員工旅遊每年個人補助新台幣3萬元，任職滿1年當月薪水直接入帳，公司團體旅遊，每年每人預算2萬元，入住國內五星級飯店。