小型陪伴機器人 將走入家庭

輝達執行長黃仁勳今年初在美國消費電子展（ＣＥＳ）宣告，實體ＡＩ（Physical AI）時代已經來臨，ＡＩ將從數位世界走入實體世界。研調機構普遍預期，二○二六年會是人型機器人商用化的關鍵時點，這些機器人不僅會走進工廠、倉儲與醫院，更會在多年後走進民眾家裡，成為高齡社會重要的照護幫手。

在今年ＣＥＳ展前演講中，黃仁勳提到，ＡＩ已經走到「第二個拐點」，過去十餘年來，ＡＩ的主戰場都是在數位世界裡，接下來ＡＩ將從數位世界走進工廠、倉儲、道路與城市，ＡＩ也將從「軟體代理人」化身成「具有身體智慧」的機器人，不只是存在於電腦螢幕，更能夠在實體世界執行任務。

他舉例，全球大約有一千萬座工廠、超過廿萬個大型倉庫，過去，這些場域仰賴人力與半自動化機械流程運作，但實體ＡＩ的出現，將改變這樣的營運方式。

黃仁勳上周來台，不僅與輝達台灣分公司員工尾牙，也與台灣廿家供應商老闆共進晚餐。而從輝達的合作夥伴來看，除了最核心的晶圓製造、ＩＣ設計、零組件、組裝業者之外，工業電腦、網路通訊大廠也都涵蓋其中。

工業電腦大廠研華與輝達合作超過廿年，雙方在機器人、醫療、邊緣伺服器、邊緣ＡＩ等領域都有相當多的合作，研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，「邊緣ＡＩ在機器人相關產業落地相當快，內部預估今年可以比去年大幅成長」，產業爆發點有望在今年出現。

黃仁勳也說，以前輝達都是向台灣採購，「但現在也有很多客戶在使用我們的技術，應用在人工智慧、機器人技術以及數位分身上。」他直言台灣的員工人數會持續成長，也明確了實體ＡＩ時代的來臨，為輝達帶來更多商機。

輝達執行長黃仁勳（左）在今年CES展指出，AI將化身成「具有身體智慧」的機器人，在實體世界執行任務。圖為他昨晚與台積電董事長魏哲家（右）餐敘後受訪。（中央社）

觀察全球人型機器人產業發展，國際研調機構Counterpoint最新的研究調查數據顯示，去年全球人型機器人安裝量約在一萬六千台，其中中國大陸製的機器人占比超過百分之八十，主要動能仍來自於資料蒐集與研究、倉儲與物流、製造以及汽車等應用場域。

經過二○二六年的技術發展，Counterpoint Research研究副總監Ethan Qi認為，二○二七年人型機器人累計安裝量將突破十萬台，在應用結構上，物流、製造與汽車產業占比將高達百分之七十二。

台經院資深產業分析師邱昰芳指出，目前機器人市場主流以中國大陸為主，「因為各地缺工，很多工廠裡面都得仰賴機器人，中長線來看，機器人需求是存在的，Tesla、Boston Dynamics等美系廠商的機器人，則預定在今年底或明後年上市。」機器人產品都有明確的量產時程，不是空中樓閣，差別只在於大陸因為希望機器人能夠趕快量產來支應缺工問題，市場上的產品品質仍有些參差不齊，而歐美因為強調動作精細、性能要好，量產速度慢，整體來說，機器人售價也相對較高。

一般來說，機器人的用途也有分很多種，市場上目前最先量產的人型機器人，主要是用於工廠、倉儲等領域，但是，小型家用陪伴型機器人未來也可望走進家庭。

產業人士指出，目前市場上大多討論的都是工廠用機器人，但隨著全球高齡化社會來臨，陪伴型機器人也將走進家庭，「特別是去年ChatGPT、Gemini快速升級，機器人導入這些新升級的ＡＩ語言程式之後，理解力變得更好，也愈來愈能與人類對話。」但他也強調，價格仍然會是機器人能否普及的關鍵因素，大型的人型機器人恐怕還要十年之後才能走進家家戶戶，但小型的陪伴型機器人，預估三至五年後，就有機會走進民眾家裡。