快訊

晚間再與台積電高層餐敘 黃仁勳：對北士科總部進度感到「非常興奮」

輝達助台灣代工廠拓AI工廠機會 黃仁勳重申「互補合作」

中央社／ 台北1日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）今上午11時左右離開下榻的台北文華東方酒店，前往其他行程。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）今上午11時左右離開下榻的台北文華東方酒店，前往其他行程。中央社

人工智慧AI）算力租賃成為新熱潮，不少台灣代工廠不再只滿足於組裝伺服器，開始對外提供算力租賃服務。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚受訪直言，這項業務與輝達是互補而非競爭關係，輝達與台灣代工廠合作，讓他們能把設備賣給全球的AI工廠，很高興能為他們創造機會。

算力租賃是指企業或開發者不直接購買昂貴的AI硬體，而是透過雲端平台租用運算資源，以進行AI模型訓練或推論。

黃仁勳今晚在台北鄒記食舖與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層餐敘，進入餐廳前接受媒體採訪。他表示，輝達正在全球建立AI工廠，很高興能為代工廠創造機會，「他們今年表現亮眼，明年也會再次創下紀錄。」

黃仁勳強調，每家公司都需要「智慧」（intelligence），鴻海會有AI工廠，台積電已經有晶片工廠，未來也會有AI工廠；每一家製造產品的公司，未來也會製造「智慧」。

被問及輝達有意參與ChatGPT母公司OpenAI的融資計畫，黃仁勳表示，OpenAI確實邀請輝達投資最高1000億美元（約新台幣3.15兆元），輝達當然感到非常榮幸，「但我們會一輪一輪考慮投資」，針對每一輪分別評估。

AI 輝達 黃仁勳 台積電 鴻海 人工智慧 伺服器

延伸閱讀

訪台行程最後一站！黃仁勳私廚宴謝魏哲家：我為台積電感到驕傲

Nvidia投資OpenAI卡關？黃仁勳批「無稽之談」

黃仁勳2月2日離台 是否參加輝達用地簽約備受矚目

黃仁勳：台積電今年必須要「非常努力工作」 十年產能將倍增

相關新聞

晚間再與台積電高層餐敘 黃仁勳：對北士科總部進度感到「非常興奮」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台行程第四天，黃仁勳1日上午11點多離開文華東方，他表示要先去吃午餐，對於晚間與台積電...

輝達助台灣代工廠拓AI工廠機會 黃仁勳重申「互補合作」

人工智慧（AI）算力租賃成為新熱潮，不少台灣代工廠不再只滿足於組裝伺服器，開始對外提供算力租賃服務。輝達（NVIDIA）...

輝達黃仁勳「兆元宴」研華成座上賓 張家豪：邊緣AI今年有望爆發

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳31日邀請供應鏈夥伴高層，舉行「兆元宴」，工業電腦（IPC）龍頭研華（2395）是唯一受...

黃仁勳2月2日離台 是否參加輝達用地簽約備受矚目

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年首度訪台進入第4天，行程持續受到關注，他上午受訪時證實將於2...

廣角鏡／黃仁勳再擺兆元宴

輝達執行長黃仁勳昨晚宴請供應鏈夥伴，重現「兆元宴」，與華碩董事長施崇棠、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達董事...

黃仁勳：台積電今年必須要「非常努力工作」 十年產能將倍增

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31）日晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」再度登場，黃仁勳表示，台積電今年必須要非常努...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。