快訊

晚間再與台積電高層餐敘 黃仁勳：對北士科總部進度感到「非常興奮」

聽新聞
0:00 / 0:00

晚間再與台積電高層餐敘 黃仁勳：對北士科總部進度感到「非常興奮」

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北與台積電高層餐敘前接受媒體採訪。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北與台積電高層餐敘前接受媒體採訪。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台行程第四天，黃仁勳1日上午11點多離開文華東方，他表示要先去吃午餐，對於晚間與台積電（2330）高層餐敘的保密到家，但是稍早已經被捕捉到在鄒記食舖，多名台積電高層已經入場，包括台積電董事長魏哲家，稍早黃仁勳也已經抵達現場。

據悉，台積電副共同營運長侯永清、台積電人力資源資深副總何麗梅、台積電財務長黃仁昭，以及台積電董事長魏哲家都已經入場。

黃仁勳受訪時指出，針對外界關注的北士科總部進度表示，相關地點已獲核准，自己對此「非常興奮」，並期盼能盡快完成簽約、啟動建築工程。他強調，隨著輝達成長快速、規模持續擴大，對工程人才與設施的需求大幅提升，未來在台北規畫的新設施會是一個驚喜，不僅規模更大，也有機會成為台北新的城市地標。

談及將與台積電經營團隊餐敘，黃仁勳說，重點在於「感謝」，因為輝達與主要合作夥伴去年都創下歷史紀錄，並對於台積電及多位供應鏈夥伴執行長的表現感到驕傲。

黃仁勳並說，輝達業務涵蓋晶片設計、支援晶片、先進封裝、組裝測試與系統工程，整體運作日益複雜，台灣供應鏈與合作夥伴持續擴張，因此需要更大的設施來支援研發與工程團隊，他同步感謝台北市與相關單位的支持，並強調建築與啟用仍需數年時間，但對長期布局充滿期待。

台積電 黃仁勳 輝達 魏哲家 晶片

延伸閱讀

訪台行程最後一站！黃仁勳私廚宴謝魏哲家：我為台積電感到驕傲

Nvidia投資OpenAI卡關？黃仁勳批「無稽之談」

黃仁勳2月2日離台 是否參加輝達用地簽約備受矚目

黃仁勳：台積電今年必須要「非常努力工作」 十年產能將倍增

相關新聞

晚間再與台積電高層餐敘 黃仁勳：對北士科總部進度感到「非常興奮」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台行程第四天，黃仁勳1日上午11點多離開文華東方，他表示要先去吃午餐，對於晚間與台積電...

輝達助台灣代工廠拓AI工廠機會 黃仁勳重申「互補合作」

人工智慧（AI）算力租賃成為新熱潮，不少台灣代工廠不再只滿足於組裝伺服器，開始對外提供算力租賃服務。輝達（NVIDIA）...

輝達黃仁勳「兆元宴」研華成座上賓 張家豪：邊緣AI今年有望爆發

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳31日邀請供應鏈夥伴高層，舉行「兆元宴」，工業電腦（IPC）龍頭研華（2395）是唯一受...

黃仁勳2月2日離台 是否參加輝達用地簽約備受矚目

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年首度訪台進入第4天，行程持續受到關注，他上午受訪時證實將於2...

廣角鏡／黃仁勳再擺兆元宴

輝達執行長黃仁勳昨晚宴請供應鏈夥伴，重現「兆元宴」，與華碩董事長施崇棠、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達董事...

黃仁勳：台積電今年必須要「非常努力工作」 十年產能將倍增

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31）日晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」再度登場，黃仁勳表示，台積電今年必須要非常努...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。