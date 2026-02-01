晚間再與台積電高層餐敘 黃仁勳：對北士科總部進度感到「非常興奮」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台行程第四天，黃仁勳1日上午11點多離開文華東方，他表示要先去吃午餐，對於晚間與台積電（2330）高層餐敘的保密到家，但是稍早已經被捕捉到在鄒記食舖，多名台積電高層已經入場，包括台積電董事長魏哲家，稍早黃仁勳也已經抵達現場。

據悉，台積電副共同營運長侯永清、台積電人力資源資深副總何麗梅、台積電財務長黃仁昭，以及台積電董事長魏哲家都已經入場。

黃仁勳受訪時指出，針對外界關注的北士科總部進度表示，相關地點已獲核准，自己對此「非常興奮」，並期盼能盡快完成簽約、啟動建築工程。他強調，隨著輝達成長快速、規模持續擴大，對工程人才與設施的需求大幅提升，未來在台北規畫的新設施會是一個驚喜，不僅規模更大，也有機會成為台北新的城市地標。

談及將與台積電經營團隊餐敘，黃仁勳說，重點在於「感謝」，因為輝達與主要合作夥伴去年都創下歷史紀錄，並對於台積電及多位供應鏈夥伴執行長的表現感到驕傲。

黃仁勳並說，輝達業務涵蓋晶片設計、支援晶片、先進封裝、組裝測試與系統工程，整體運作日益複雜，台灣供應鏈與合作夥伴持續擴張，因此需要更大的設施來支援研發與工程團隊，他同步感謝台北市與相關單位的支持，並強調建築與啟用仍需數年時間，但對長期布局充滿期待。