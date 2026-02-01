訪台行程最後一站！黃仁勳私廚宴謝魏哲家：我為台積電感到驕傲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層在台北市私廚聚餐，感謝台積電過去一年來的辛勞，並證實這是他此次訪台行程最後一站，將與員工再開兩次會議後，於2日搭機離開台灣。

黃仁勳於晚間5時30分抵達台北鄒記食舖，他在進入餐廳前接受媒體採訪時說，這次餐敘是為了感謝台積電所做的一切，「我們（輝達）經歷了創紀錄的一年，他們（台積電）也創下了紀錄，我為他們感到驕傲。」

黃仁勳提到，昨晚他和所有合作夥伴的執行長共進晚餐，每個人都度過了創紀錄的一年，因此最重要的事情是感謝合作夥伴們不可思議的努力，並祝賀新年快樂。

被問及輝達台灣新總部的進展，黃仁勳表示，簽約很容易，希望能盡快定案。他對新總部感到非常興奮，「我們需要大得多的設施，因為我們正在招募很多人」，輝達正以極大的規模快速成長。

他進一步指出，現在晶片設計、封裝、組裝、測試與系統工程都變得非常複雜，輝達在台灣有很多合作夥伴，供應鏈也在擴張，因此輝達需要更多工程師，擁有更大的設施非常重要。

黃仁勳表示，他對於已批准的新總部地點感到非常高興，感謝台北市和所有人的鼓勵，讓在那塊土地上興建成為可能，希望能盡快定案、簽約並動工。

黃仁勳說，雖然新總部完工仍需幾年時間，但他心中構思的那棟建築會是一個驚喜，「它會比你見過的還要大很多」，而且會是一棟非常美麗的建築。