通路價格有感！記憶體翻3倍 桌機約漲1成
３Ｃ產品漲聲響起，台北市八德資訊商圈理事長蔡若芸說，記憶體大缺貨，影響最大的應該是組裝的桌上型電腦，由於許多電腦零件如顯卡等也都漲價，過去售價五萬元的桌上型電腦，大約已漲價一萬元；至於手機價格反應比較慢，但後續也看漲，可能影響春節買氣。
高姓電腦網路賣家說，全球記憶體大廠紛紛轉做高利潤的ＡＩ晶片記憶體，從去年中開始就陸續有感覺記憶體不斷漲價，以常用的一條八ＧＢ記憶體為例，去年下半年開始至少漲三倍以上；未來業者對於低價手機除漲價之外，也可能減少產量。
該賣家也指出，至於學生常使用的入門款桌上型電腦，預期今年漲幅約百分之十至十五，以一台入門電腦原本兩萬元可以組裝完成，今年可能要多花兩、三千元。
新北板橋手機通訊行劉姓店長指出，確實許多客人擔心接下來手機價格會飆漲，但目前都僅限「聽說」階段，他以iPhone 17為例，目前每周出貨量、價格穩定。
