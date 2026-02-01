汎銓：4大動能驅動 2026年業績成長目標50%

半導體檢測服務廠汎銓董事長柳紀綸今天表示，在埃米世代製程材料分析、AI客戶專區、矽光子和全球布局等4大動能驅動下，2026年將會是豐收的一年，業績成長目標50%。

汎銓今天舉行尾牙活動，席開63桌，逾600名台灣員工齊聚一堂。柳紀綸說，汎銓全球設立12個廠區，遍及台灣、中國、日本和美國，隨著新廠產能陸續開始，預期2026年3月業績可望顯著成長。

柳紀綸表示，埃米世代製程材料分析、AI客戶專區及矽光子也是汎銓2026年營運成長的主要動力。其中，矽光子方面，汎銓成立「矽光子工程處」，已自主研發並組裝完成3台矽光子分析設備，並取得台灣及日本專利。應客戶需求，規劃推出適用於量產端與品質驗證使用的矽光子測試設備，業務擴及設備銷售。

柳紀綸說，2026年將是豐收的一年，內部營運成長目標達50%。他並對員工宣布兩項好消息，首先是員工旅遊每年個人補助新台幣3萬元，任職滿1年當月薪水直接入帳，公司團體旅遊，每年每人預算2萬元，入住國內五星級飯店。

第2是今年2月起實施員工持股信託計畫，不分職等自選金額，公司對等提撥100%獎勵金，最高自提1萬元，公司補助1萬元，讓員工轉化為股東，共享營運成果。