輝達黃仁勳「兆元宴」研華成座上賓 張家豪：邊緣AI今年有望爆發

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳31日邀請供應鏈夥伴高層，舉行「兆元宴」，工業電腦（IPC）龍頭研華（2395）是唯一受邀的IPC廠，由嵌入式事業群總經理張家豪出席，他表示，輝達與研華有相當多領域合作，比如在機器人、醫療及邊緣伺服器（Edge Server），而研華擅長邊緣AI，這也是輝達要推廣的領域，張家豪預期，邊緣AI產業爆發點有望在今年出現，他舉例，「邊緣AI在機器人相關產業落地相當快，我們內部預估，今年可以比去年很大幅、大幅成長」。

研華與輝達合作多年，2024年研華舉行棒球家庭日活動，當時到場的開球神秘嘉賓，就是黃仁勳，顯示雙方關係密切；過去研華由董事長劉克振出席「兆元宴」，本次則由張家豪代表出席，這也是他首次參加該晚宴。

張家豪表示，研華與輝達合作已20幾年，從以前的工業電腦到現在的邊緣AI，而接下來的實體AI（Physical AI）要落地到各產業，其實雙方都有相當多的合作，今天參加晚宴有跟輝達主管談到一些進一步的合作，而主要專注領域就是邊緣AI。

張家豪指出，研華擅長邊緣AI，這也是輝達要推廣的領域，因為雲端AI已經蓬勃發展，邊緣AI則是接下來發展趨勢，特別在實體AI要落地各個產業。

張家豪表示，現在實體AI最熱門的有幾個領域，研華與輝達都有合作。第一個是機器人，這領域有相當多終端裝置，比如無人機也列在其中，然後在醫療產業，實體AI落地也相當快。另一個部分則邊緣伺服器，這是因為很多產業資料都得留在企業自身裡面，這塊也是很大商機。

針對邊緣AI產業爆發點，張家豪認為，2026年就很明顯，尤其是機器人，實體AI落地相當快，而機器人不只有人形，「邊緣AI在機器人相關產業落地相當快，我們內部預估，今年可以比去年很大幅、大幅成長」。

此外，輝達GTC 2026將於3月16至19日在美國加州聖荷西登場。對此，張家豪表示，研華一定會參與GDC盛會，研華這次是「Gold partner」，是IPC產業唯一的「Gold partner」，意味著我們有更大場地，能展示更多產品。

張家豪說，現在正在跟美國團隊討論中，應該是全線展示研華產品，比如加速模組、Edge Server等，加上研華開發的軟體等。