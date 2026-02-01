快訊

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

謝典霖開箱溪州700坪豪宅「大概就一般人的家庭」 屋內有挑高室內籃球場

只在冰箱找到葉片枯萎的生菜？一作法讓它快速恢復爽脆口感

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達黃仁勳「兆元宴」研華成座上賓 張家豪：邊緣AI今年有望爆發

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華嵌入式事業群總經理張家豪。記者吳凱中／攝影
研華嵌入式事業群總經理張家豪。記者吳凱中／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳31日邀請供應鏈夥伴高層，舉行「兆元宴」，工業電腦（IPC）龍頭研華（2395）是唯一受邀的IPC廠，由嵌入式事業群總經理張家豪出席，他表示，輝達與研華有相當多領域合作，比如在機器人、醫療及邊緣伺服器（Edge Server），而研華擅長邊緣AI，這也是輝達要推廣的領域，張家豪預期，邊緣AI產業爆發點有望在今年出現，他舉例，「邊緣AI在機器人相關產業落地相當快，我們內部預估，今年可以比去年很大幅、大幅成長」。

研華與輝達合作多年，2024年研華舉行棒球家庭日活動，當時到場的開球神秘嘉賓，就是黃仁勳，顯示雙方關係密切；過去研華由董事長劉克振出席「兆元宴」，本次則由張家豪代表出席，這也是他首次參加該晚宴。

張家豪表示，研華與輝達合作已20幾年，從以前的工業電腦到現在的邊緣AI，而接下來的實體AI（Physical AI）要落地到各產業，其實雙方都有相當多的合作，今天參加晚宴有跟輝達主管談到一些進一步的合作，而主要專注領域就是邊緣AI。

張家豪指出，研華擅長邊緣AI，這也是輝達要推廣的領域，因為雲端AI已經蓬勃發展，邊緣AI則是接下來發展趨勢，特別在實體AI要落地各個產業。

張家豪表示，現在實體AI最熱門的有幾個領域，研華與輝達都有合作。第一個是機器人，這領域有相當多終端裝置，比如無人機也列在其中，然後在醫療產業，實體AI落地也相當快。另一個部分則邊緣伺服器，這是因為很多產業資料都得留在企業自身裡面，這塊也是很大商機。

針對邊緣AI產業爆發點，張家豪認為，2026年就很明顯，尤其是機器人，實體AI落地相當快，而機器人不只有人形，「邊緣AI在機器人相關產業落地相當快，我們內部預估，今年可以比去年很大幅、大幅成長」。

此外，輝達GTC 2026將於3月16至19日在美國加州聖荷西登場。對此，張家豪表示，研華一定會參與GDC盛會，研華這次是「Gold partner」，是IPC產業唯一的「Gold partner」，意味著我們有更大場地，能展示更多產品。

張家豪說，現在正在跟美國團隊討論中，應該是全線展示研華產品，比如加速模組、Edge Server等，加上研華開發的軟體等。

AI 研華 輝達

延伸閱讀

黃仁勳2月2日離台 是否參加輝達用地簽約備受矚目

黃仁勳：台積電今年必須要「非常努力工作」 十年產能將倍增

ASIC挑戰來勢洶洶 黃仁勳自信稱：出貨量不會超過輝達GPU

不滿OpenAI？傳輝達投資千億美元計畫卡關 黃仁勳駁斥：無稽之談

相關新聞

輝達黃仁勳「兆元宴」研華成座上賓 張家豪：邊緣AI今年有望爆發

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳31日邀請供應鏈夥伴高層，舉行「兆元宴」，工業電腦（IPC）龍頭研華（2395）是唯一受...

黃仁勳2月2日離台 是否參加輝達用地簽約備受矚目

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年首度訪台進入第4天，行程持續受到關注，他上午受訪時證實將於2...

廣角鏡／黃仁勳再擺兆元宴

輝達執行長黃仁勳昨晚宴請供應鏈夥伴，重現「兆元宴」，與華碩董事長施崇棠、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達董事...

黃仁勳：台積電今年必須要「非常努力工作」 十年產能將倍增

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31）日晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」再度登場，黃仁勳表示，台積電今年必須要非常努...

輝達投資OpenAI卡關？執行長黃仁勳：無稽之談

華爾街日報30日引述知情人士獨家報導，輝達（NVIDIA）計畫向OpenAI投資高達1,000億美元，以協助其訓練並運行...

SpaceX要發射百萬顆衛星 昇達科、華通等訂單將大進補

億萬富豪馬斯克旗下航太公司SpaceX，正申請發射多達100萬顆衛星，以建立一個環繞地球的軌道資料中心網路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。