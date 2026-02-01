黃仁勳2月2日離台 是否參加輝達用地簽約備受矚目
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年首度訪台進入第4天，行程持續受到關注，他上午受訪時證實將於2日離開台灣，是否參加台北市政府與輝達台灣子公司簽訂地上權契約的簽約儀式，備受矚目。
黃仁勳今天向媒體表示，正要外出吃午餐。中央社記者追問與誰用餐時，他僅說是一家供應商，但堅持不願透露名字與用餐地點。
現場媒體詢問今天中午是否去愛店花娘小館用餐，黃仁勳語帶保留回應，「不是現在」（Not rightnow），但未證實是否今晚前往。他昨晚宴請台灣科技業大咖，在送別賓客時與台積電董事長暨總裁魏哲家交談，雙方還互道「明天見」，引起外界聯想。
黃仁勳1月29日來台掀起一陣旋風，所到之處吸引眾多等待簽名的人潮，今天也不例外，他上午11時1分步出下榻的台北文華東方酒店時，久候多時的民眾蜂擁而上，遞出各式各樣的物品索取簽名，包括棒球、悠遊卡、畫作等， 他也大方與民眾合影，停留約10分鐘後上車離去，前往其他行程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言