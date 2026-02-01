期交所2月2日加掛南亞、聯電周股選 同步新增6檔股票期貨

受惠於半導體與 AI 產業鏈帶動證券市場指數及交易量雙雙創高，具備低交易成本、多空操作靈活的股票期貨展現強勁動能，在各類交易人積極參與下，今（2026）年1月20日成交量突破103萬口、及未平倉量達111萬口，同步刷新歷史紀錄，截至1月23日日均量達 64 萬口，儼然已成為期貨市場近期最受矚目的商品。為滿足交易人對熱門題材的布局需求，臺灣期貨交易所自2026年2月2日起加掛南亞（1303）及聯電（2303）兩檔選擇權周契約，並新增中砂（1560）、順達（3211）、貿聯-KY（3665）、小型貿聯-KY、小型金像電（2368）及富邦科技ETF（0052）等六檔股票期貨，助投資人精準掌握即時投資契機。

在股票選擇權部分，期交所去(2025)年12月加掛台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等5檔股票選擇權的周契約，使市場重新關注這項建構多空策略更具優勢商品，市場參與度升溫，為延續動能，期交所將再加掛具近期市場認為具傳產轉型 AI 高階電子材料題材的南亞選擇權周到期契約，及具「比價效益」與「AI 技術轉型」題材的聯電周到期選擇權，透過周到期及月到期選擇權特性變化，可以較低成本參與即時市場變化，建構從短線波動到中長期趨勢的完整交易架構。

另期交所每季依市場狀況檢視新增股票期貨標的，這次將於2月2日新增中砂期貨等6檔股票期貨，標的除涵蓋半導體材料、電池模組、AI伺服器相關產品供應鏈等題材，同時加掛現貨市場交易熱絡的國內成分股ETF期貨，就這些AI相關題材標的上，交易人有更多靈活的操作工具可選擇。

這次加掛兩檔個股周選擇權，其2月第1周及第2周到期契約，到期日分別為2月4日(周三)及2月11日(周三)。另新增六檔股票期貨契約交割月份包括2026年2月、3月及6月、9月、12月等兩近月、三季月的契約。有關期交所掛牌的股票期貨暨選擇權契約代號、保證金及契約乘數等相關事宜，交易人可至期交所網站查詢。

在近期市場續創新高之際，台股波動加劇，交易人須更留意市場變化，加強風險意識。善用股票期貨與選擇權的多元化操作，不僅能強化現貨部位的風險管理，更能以靈活的多空策略參與市場；隨著創新商品持續推出，持續進修、即時更新知識，已成為投資人參與市場的基本條件。期交所特別規劃多元且分級的免費課程體系，協助不同階段的市場參與者穩健建立專業能力。