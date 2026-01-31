黃仁勳看台積 產能10年將翻倍成長

輝達執行長黃仁勳昨晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」再度登場。黃仁勳表示，台積電今年必須要非常努力工作，因為輝達需要很多晶圓，他預期「未來十年台積電的產能可能會成長超過百分之百，是非常顯著的規模擴張，而光是為輝達的需求就得翻倍」。

黃仁勳再度選在台北磚窯古早味懷舊餐廳舉行「兆元宴」，和供應鏈夥伴餐敘，出席的包括台積電董事長魏哲家、聯發科執行長蔡力行、廣達董事長林百里、英業達董事長葉力誠、緯創董事長林憲銘、鴻海董事長劉揚偉、宏碁董事長陳俊聖、矽品董事長蔡祺文、和碩董事長童子賢、共同執行長鄭光志及鄧國彥、華碩董事長施崇棠、共同執行長胡書賓及許先越、緯穎董事長洪麗寗、台達電董事長鄭平、仁寶董事長陳瑞聰以及雲達總經理楊麒令等人。餐敘結束後黃仁勳親自送魏哲家離開，顯見對台積電的重視程度。

黃仁勳說，台積電今年要非常努力工作，因為輝達需要很多晶圓和CoWoS，他也說，台積電做得非常好。輝達已經全面投產Blackwell、Vera Rubin晶片，而Vera Rubin包含六款不同的晶片，每款都是世界上最先進的晶片。黃仁勳強調，今年輝達需求量很大，需要大量的產能。他預期，「未來十年台積電的產能可能會成長超過百分之百，是非常顯著的規模擴張，是人類史上最大規模的基礎設施投資，而光是為輝達的需求就得翻倍。」