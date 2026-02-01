聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX要發射百萬顆衛星 昇達科、華通等訂單將大進補

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
低軌衛星示意圖。 美聯社
低軌衛星示意圖。 美聯社

億萬富豪馬斯克旗下航太公司SpaceX，正申請發射多達100萬顆衛星，以建立一個環繞地球的軌道資料中心網路。

科技新聞網站PC Mag報導，SpaceX 1月30日向美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）提交申請，並描述該計畫為「一個擁有前所未有運算能力的衛星網路，可為先進人工智慧（AI）模型及相關應用提供動力」。

這項計畫規模驚人，遠超越現有的星鏈（Starlink）網路，後者目前在地球軌道上擁有逾9,600顆衛星。

為衝刺低軌衛星布局，SpaceX日前才組團來台低調密訪供應鏈，重點對象鎖定衛星通訊酬載大廠昇達科，以及衛星板龍頭華通，並尋求新的台灣供應鏈夥伴。

業界看好，100萬顆衛星著實驚人，SpaceX擴大釋單台廠，不僅昇達科、華通這兩大重點夥伴將迎來更多訂單，群創、事欣科、元晶、台泥等協力廠也可望受惠。

在一份長達八頁文件中，SpaceX描述了該公司提出的「軌道資料中心系統」。「為提供大規模AI推理和資料中心應用所需運算能力，以服務全球數十億名用戶，SpaceX計劃部署一個多達100萬顆衛星組成的系統」，並將利用「光學鏈路」或雷射，與現有的星鏈衛星網路系統連結，把網路傳輸給地面用戶。

該文件強調，「軌道資料中心將是滿足AI運算能力日益增長需求的最有效方式」，並點出地球上AI資料中心能源成本正不斷攀升。該公司並保證，能利用其更強大的「星艦」（Starship）火箭，更快發射這些衛星。

為替這項軌道資料中心計畫籌資，SpaceX據傳正準備首次公開發行股票（IPO）。馬斯克先前曾表示，其星鏈技術已為建構軌道資料中心網路奠定基礎。

SpaceX AI

延伸閱讀

申請人潮擠爆！西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

「我等你」…美科技專欄作家試駕小米SU7 後 不想再買美國車

烏克蘭聯手SpaceX 防堵俄軍利用星鏈操控無人機

守護病犬消失3個月！老高回來了 感性吐露：在沒失去時竭盡全力做好

相關新聞

黃仁勳看台積 產能10年將翻倍成長

輝達執行長黃仁勳昨晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」再度登場。黃仁勳表示，台積電今年必須要非常努力工作，因為輝達需要很多晶...

廣角鏡／黃仁勳再擺兆元宴

輝達執行長黃仁勳昨晚宴請供應鏈夥伴，重現「兆元宴」，與華碩董事長施崇棠、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達董事...

黃仁勳：台積電今年必須要「非常努力工作」 十年產能將倍增

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31）日晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」再度登場，黃仁勳表示，台積電今年必須要非常努...

輝達投資OpenAI卡關？執行長黃仁勳：無稽之談

華爾街日報30日引述知情人士獨家報導，輝達（NVIDIA）計畫向OpenAI投資高達1,000億美元，以協助其訓練並運行...

SpaceX要發射百萬顆衛星 昇達科、華通等訂單將大進補

億萬富豪馬斯克旗下航太公司SpaceX，正申請發射多達100萬顆衛星，以建立一個環繞地球的軌道資料中心網路。

ASIC挑戰來勢洶洶 黃仁勳自信稱：出貨量不會超過輝達GPU

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴高層，對於特殊應用晶片（ASIC）來勢洶洶競爭挑戰，黃仁勳信心滿滿表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。