輝達投資OpenAI卡關？執行長黃仁勳：無稽之談

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華爾街日報30日引述知情人士獨家報導，輝達NVIDIA）計畫向OpenAI投資高達1,000億美元，以協助其訓練並運行最新人工智慧（AI）模型，但在公司內部部分人士對這筆交易表達疑慮後，相關計畫已陷入停滯；對此，輝達執行長黃仁勳昨（31）日澄清，所謂卡關完全是無稽之談，輝達將會對OpenAI進行巨額投資。

黃仁勳昨日與供應鏈高層餐敘，會後接受媒體提問，回應有關OpenAI一事。他表示，非常相信OpenAI，他們所做的工作非常出色，是這個時代最具影響力的公司之一。黃仁勳還說，他真的很喜歡和Sam（OpenAI執行長）一起工作。

黃仁勳指出，輝達還沒投資他們，因為Open AI正在完成一輪融資，但輝達肯定會參與他們下一輪融資。他說，這可能是輝達有史以來最大的一筆投資。

AI 輝達 黃仁勳 NVIDIA

延伸閱讀

「輝達晶圓需求巨大」 黃仁勳：盼未來十年台積電產能翻倍成長

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

影／黃仁勳宴請供應鏈夥伴 兆元宴大老闆們全到齊

先衝四平街買蜜餞！黃仁勳「兆元宴」來了 科技業大咖全現身

相關新聞

黃仁勳看台積 產能10年將翻倍成長

輝達執行長黃仁勳昨晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」再度登場。黃仁勳表示，台積電今年必須要非常努力工作，因為輝達需要很多晶...

廣角鏡／黃仁勳再擺兆元宴

輝達執行長黃仁勳昨晚宴請供應鏈夥伴，重現「兆元宴」，與華碩董事長施崇棠、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達董事...

黃仁勳：台積電今年必須要「非常努力工作」 十年產能將倍增

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31）日晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」再度登場，黃仁勳表示，台積電今年必須要非常努...

輝達投資OpenAI卡關？執行長黃仁勳：無稽之談

華爾街日報30日引述知情人士獨家報導，輝達（NVIDIA）計畫向OpenAI投資高達1,000億美元，以協助其訓練並運行...

ASIC挑戰來勢洶洶 黃仁勳自信稱：出貨量不會超過輝達GPU

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴高層，對於特殊應用晶片（ASIC）來勢洶洶競爭挑戰，黃仁勳信心滿滿表示...

「輝達晶圓需求巨大」 黃仁勳：盼未來十年台積電產能翻倍成長

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳31日晚宴請供應鏈夥伴高層，黃仁勳表示，台積電（2330）今年需要非常努力，因為輝達需要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。