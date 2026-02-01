黃仁勳：台積電今年必須要「非常努力工作」 十年產能將倍增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
輝達執行長黃仁勳（前中）昨晚宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人合影。記者余承翰／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31）日晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」再度登場，黃仁勳表示，台積電（2330）今年必須要非常努力工作，因為輝達需要很多晶圓；他預期「未來十年台積電的產能可能會成長超過100%，是非常顯著的規模擴張，而光是為輝達的需求就得翻倍。」

黃仁勳昨日和供應鏈夥伴餐敘，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、聯發科執行長蔡力行、華碩董事長施崇棠、台達電董事長鄭平等大咖出席。

輝達CEO黃仁勳（右）喊話，台積為了輝達的需求，今年必須要非常努力工作。左為台積董事長魏哲家。記者余承翰／攝影
黃仁勳表示，台積電今年必須非常努力工作，因為輝達需要很多晶圓和CoWoS；他也強調，台積電做得非常好。輝達已經全面投產Blackwell、Vera Rubin晶片，Vera Rubin包含六款不同晶片，每一款都是世界上最先進的晶片。

黃仁勳強調，台積電非常努力，但今年輝達需求量很大，所以需要大量產能。他預期：「未來十年台積電的產能可能會成長超過100%，是非常顯著的規模擴張，是人類史上最大規模的基礎設施投資，而光是為輝達的需求就得翻倍。」

此外，目前各大雲端服務供應商（CSP）正加緊布建以AI伺服器運算ASIC為基礎的伺服器，且市場預期未來ASIC出貨量將超過輝達AI晶片。對此，黃仁勳直言是無稽之談，他指出，想要做出比輝達更好的ASIC，要有比輝達更好的研發人員，那是很稀有的 ，「我們的規模已大到其他公司不太可能做到跟我們一樣，許多公司正在努力試著做到，但輝達永遠都走在前面」。

黃仁勳強調，ASIC一直都有需要的地方，但輝達在做的非常不一樣，首先，輝達不是只做一種晶片，而是做整個AI基礎建設。

第二、輝達是全球唯一一家和所有AI公司合作的企業，包括Google及全球開源公司合作。

