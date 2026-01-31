ASIC挑戰來勢洶洶 黃仁勳自信稱：出貨量不會超過輝達GPU

快訊

中央社／ 台北31日電
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴高層，對於特殊應用晶片（ASIC）來勢洶洶競爭挑戰，黃仁勳信心滿滿表示，他不認為ASIC出貨量會超過輝達的繪圖處理器（GPU）。

黃仁勳今晚在台北市磚窯古早味懷舊餐廳宴請供應商，與會者包括台積電董事長暨總裁魏哲家、廣達董事長林百里鴻海董事長劉揚偉等人，身價合計破兆元，被外界形容為「兆元宴」。

這場外界矚目的「兆元宴」大約在晚間8時30分左右結束，黃仁勳在離開前接受媒體訪問。對於ASIC的挑戰，黃仁勳說，輝達正在建構整個人工智慧基礎設施，不僅是GPU，輝達也與所有的AI公司合作，包括Google、OpenAI、xAI等。

黃仁勳表示，許多雲端服務供應商是輝達的競爭對手，但沒有關係，輝達產品無所不在，遍布所有雲端平台、電腦系統、機器人及汽車等。

他強調，輝達技術發展快速，創新速度也很快，技術成本最低，因為最高效能意味著最低成本，這就是輝達的優勢，不認為ASIC累積出貨量會超過輝達的GPU。

黃仁勳說，輝達一年研發預算高達200億美元，且可能每年都增加50%的預算，輝達現在是一家大公司，大多數團隊可能無法製造出與輝達GPU一樣優秀的產品。

黃仁勳表示，世界上所有人工智慧開發者都會使用輝達的軟體，輝達全球擁有500、600萬名開發者，會全力支持全球各地開發者。

