聽新聞
0:00 / 0:00
「輝達晶圓需求巨大」 黃仁勳：盼未來十年台積電產能翻倍成長
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳31日晚宴請供應鏈夥伴高層，黃仁勳表示，台積電（2330）今年需要非常努力，因為輝達需要大量的晶圓，他認為，光是要滿足輝達需求，「未來十年台積電的產能可能會成長超過100%，是非常顯著的規模擴張。」
針對台灣供應鏈，黃仁勳指出，台積電今年需要非常努力，因為輝達需要大量的晶圓，台積電今年做得非常好，輝達已經全面投產Blackwell、Vera Rubin晶片，而Vera Rubin包含六款不同的晶片，每一款都是世界上最先進的晶片，所以台積電做得非常出色。
不過，黃仁勳表示，雖然台積電非常努力，但今年我們的需求量很大，所以需要大量的產能。他認為：「未來十年台積電的產能可能會成長超過100%，是非常顯著的規模擴張，是人類史上最大規模的基礎設施投資，而光是為輝達需求就得翻倍。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言