「輝達晶圓需求巨大」 黃仁勳：盼未來十年台積電產能翻倍成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（右）今晚再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，台積電董事長魏哲家（左）宴席完要離開時，黃仁勳特地送他到門口。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（右）今晚再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，台積電董事長魏哲家（左）宴席完要離開時，黃仁勳特地送他到門口。記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳31日晚宴請供應鏈夥伴高層，黃仁勳表示，台積電（2330）今年需要非常努力，因為輝達需要大量的晶圓，他認為，光是要滿足輝達需求，「未來十年台積電的產能可能會成長超過100%，是非常顯著的規模擴張。」

針對台灣供應鏈，黃仁勳指出，台積電今年需要非常努力，因為輝達需要大量的晶圓，台積電今年做得非常好，輝達已經全面投產Blackwell、Vera Rubin晶片，而Vera Rubin包含六款不同的晶片，每一款都是世界上最先進的晶片，所以台積電做得非常出色。

不過，黃仁勳表示，雖然台積電非常努力，但今年我們的需求量很大，所以需要大量的產能。他認為：「未來十年台積電的產能可能會成長超過100%，是非常顯著的規模擴張，是人類史上最大規模的基礎設施投資，而光是為輝達需求就得翻倍。」

