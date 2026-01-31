條件優秀！黃仁勳讚台灣供應鏈獨一無二 3新面孔首度出席「兆元宴」

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（前中）今晚再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（前中）今晚再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，再度於晚間舉行兆元宴，此次特別的是台積電（2330）董事長魏哲家聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行、奇鋐（3017）董事長沈慶行3位首度出席，黃仁勳更誇魏哲家一身黑西裝打扮很像名人，而電子五哥包括鴻海（2317）董事長劉揚偉、和碩（4938）董事長童子賢、廣達（2382）董事長林百里、緯創（3231）董事長林憲銘、英業達（2356）董事長葉力誠、仁寶（2324）董事長陳瑞聰都是座上賓。

黃仁勳再度邀請關鍵供應鏈夥伴前往台北磚窯古早味懷舊餐廳舉行「兆元宴」，此次晚間舉行，各公司派出的高階主管人數變多，讓餐廳人數大增，天氣雖飄小雨，但現場氣氛熱絡，黃仁勳更站上椅子致詞，他說「歡迎大家來到這裡！這稱不上是年度聚會，但我們一起工作這麼辛苦、這麼努力，所以我們每6個月應該聚在一起喝一杯。」獲得現場熱烈回應。

黃仁勳指出，「2025年是非常充滿挑戰的一年，因為我們開始生產Grace Blackwell，現在回頭看，與Grace Blackwell相比，Hopper簡直太簡單了。Hopper的半導體系統在當時是最先進的，但Grace Blackwell又將先進技術推向極限，系統也相當困難，過去一年來，我們一起挑戰極限，在座的各位一起完成了不可思議的任務。」

Grace Blackwell在量產時遭遇頗多困難，隨後被迫修改設計，導致供應鏈兵慌馬亂，黃仁勳坦言，今年運作模式跟以往也將有所不同，他對過去一年的成果非常滿意，也確實一路很挑戰，感謝大家一起工作，他也誠摯的要說謝謝，還有對不起。當他說對不起時，一路陪NVIDIA改變設計的相關重要供應鏈代表都會心一笑。

目前GB300機櫃已經進入量產初期階段，黃仁勳也表示，GB200是NVIDIA的第二代產品，量產非常順利，而Vera Rubin，第三代產品，希望量產會變得很簡單，現在供應鏈會跑得比以往任何時候都快，也感謝彼此的夥伴關係，他說，相信今晚也是全台灣關注的一晚。

對於AI產業變化，黃仁勳也表示觀察有重大改變，首先是AI變得有用，大語言模型變得非常有用，對產業也有用。也因此，現在Token（符元）是可以賺錢的，他解釋2024年生成的Token沒那麼聰明，當AI不夠聰明時，就不太能獲利，現在AI變聰明了，就能有獲利模式。

今晚兆元宴照慣例需要在門口大合照，此次第一排特地安排椅子座位，跟黃仁勳同坐第一排的包括華碩（2357）董事長施崇棠、聯發科副董事長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、副董事長梁次震、緯創董事長林憲銘，業界戲稱是禮讓70歲或是頭髮已白德高望重的供應鏈大老優先入座。

第二排之後依序為英業達董事長葉力誠、矽品董事長蔡祺文、鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢、緯創總經理林建勳、技嘉（2376）總經理林英宇及李宜泰、緯穎（6669）董事長洪麗甯、奇鋐董事長沈慶行、廣達資深副總楊麒令、微星（2377）董事長徐祥、仁寶董事長陳瑞聰、英業達總經理蔡枝安、工業富聯董事長鄭孟弘、光寶（2301）總經理邱森彬、台達電（2308）董事長鄭平、和碩共同執行長鄭光志、鄧國彥。

京元電子（2449）總經理張高薰、華擎（3515）總經理許隆倫、永擎（7711）總經理沙韋旭、宏碁（2353）董事長陳俊聖、華碩共同執行長許先越及胡書賓、研華（2395）總經理張家豪、鴻佰科技董事長周泰裕、總經理丁肇邦，中國大陸PCB供應鏈夥伴勝宏科技董事長陳濤也再度來台出席，顯示對NVIDIA的重視。

研華去年由董事長劉克振出席，今年由總經理張家豪代表，他表示跟NVIDIA已經合作20幾年，從以前工業電腦到現在的Edge AI，接下來要Physical AI落地到各個產業，會有相當多的合作，舉例來說機器人或醫療領域，第三個則是邊緣伺服器Edge Server，看好許多產業在資料機敏上希望讓算力在地端，成為未來很大商機，研華也將從工業電腦領航者，正式轉型為邊緣AI公司，未來透過軟硬整合將NVIDIA的算力完美導入工廠自動化、智慧醫療及機器人等垂直領域。

而現場唯二女性，除洪麗甯外，另一位是顯示卡大廠同德股份有限公司執行長劉盈君，她上次也受邀出席。

晚宴尾聲，黃仁勳再度跟現場與會供應鏈表達感謝，他表示今年是「非常關鍵/盛大」的一年（This year is going to be very big），換句話說，供應鏈會工作得很辛苦，但台灣供應鏈的優秀條件是獨一無二的。

黃仁勳再度舉辦兆元宴，一開場他就先致詞感謝供應鏈去年的辛勞（因為機台設計多次更改），抱歉同時也很感謝，也感謝大家的情誼。圖／讀者提供
黃仁勳再度舉辦兆元宴，一開場他就先致詞感謝供應鏈去年的辛勞（因為機台設計多次更改），抱歉同時也很感謝，也感謝大家的情誼。圖／讀者提供
宏碁董事長林憲銘跟華碩董事長施崇棠談話，兩人以前是宏碁同事。圖／讀者提供
宏碁董事長林憲銘跟華碩董事長施崇棠談話，兩人以前是宏碁同事。圖／讀者提供
宏碁董事長陳俊聖與台積電董事長魏哲家談話，兩人以前曾是台積電同事。圖／讀者提供
宏碁董事長陳俊聖與台積電董事長魏哲家談話，兩人以前曾是台積電同事。圖／讀者提供

黃仁勳 輝達 台積電 魏哲家 林百里 華碩 鴻海 劉揚偉 聯發科 陳瑞聰

