快訊

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

她獲最高票！國民黨中常委選舉出爐 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

台中3歲、8歲兩男童雙亡…母涉餵藥遭當庭逮捕 檢依殺人罪嫌聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
輝達執行長黃仁勳（中）今晚再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，用餐中他貼心拿著便當與飲料出來給在外守候的粉絲與媒體。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）今晚再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，用餐中他貼心拿著便當與飲料出來給在外守候的粉絲與媒體。記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）今（31日）舉辦「兆元宴」，場地依舊是位於台北市敦化南路一段的「磚窯古早味」餐廳敦南店，自2024年起，這已是黃仁勳第四度在同一家餐廳包場，宴請攸關輝達AI晶片版圖的關鍵供應鏈夥伴。

公司市值突破4兆美元的科技巨頭，為何不選大型國際連鎖飯店或其他米其林星級餐館，卻一再回到這家生活感十足的古早味餐廳？又為何芋頭米粉湯、白斬雞、豆酥鱈魚，會成為攸關AI晶片霸權的「兆元宴」主角？答案不在菜色或空間鋪陳奢華與否，而在黃仁勳獨到的「辦桌社交學」──用熟悉、沒有距離的滋味，打破距離的疆界。

這套辦桌邏輯，不僅適用於關鍵供應鏈夥伴，也適用於員工。就在「兆元宴」前一晚，黃仁勳在南港展覽館二館盛大舉辦輝達台灣分公司尾牙。為台灣員工辦桌，主題直白又接地氣──「輝達尚蓋讚」，Dress Code則開宗明義指定「夜市風」。黃仁勳不只邀請他念茲在茲的通化街「Fruit Lady」鄭姓水果阿嬤，把整個攤車搬到尾牙現場，他自己也換上花襯衫，從「皮衣男」變身「台客」，跟台灣員工站在同一個角度享受尾牙。

面對關鍵供應鏈夥伴，黃仁勳一再選擇「磚窯古早味」餐廳，透露出的未必是他的個人口味，而是他高明而微妙的辦桌邏輯。首先，餐廳充滿歲月痕跡的木門、紅磚牆、滿屋大同寶寶、掛滿懷舊電影海報與老照片的牆面，讓人彷彿走進50、60年代的台灣縮影。餐廳帶著強烈人情味的懷舊溫暖氛圍以及不分彼此的圓桌設定，更讓「談生意」的場景，有機會在不知不覺間轉化成「話家常」，讓與會嘉賓在談笑間逐漸放鬆心理防線。

餐廳供應的芋頭米粉湯、白斬雞、豆酥鱈魚、櫻花蝦米糕…等古早味台灣菜，更傳遞了一個強烈訊息——在冷冽精準、追求極致效率的AI浪潮下，最溫暖、最能凝聚人心的，往往是那股「根植於DNA的味覺記憶」；在這張圓桌上，菜品成為語言，也成為黃仁勳連結夥伴最有力的方式。

從黑色皮衣到花襯衫，從矽谷的高峰會到台北的古早味，黃仁勳用一席「兆元宴」向世界證明——最高端的科技競逐，最終仍回歸於最真實的人性連結。在AI晶片霸權的背後，這抹溫暖的「古早味」，或許才是輝達立足台灣、鏈結全球供應鏈最堅韌的黏著劑。

輝達執行長黃仁勳（前中）今晚再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（前中）今晚再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳今晚再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳今晚再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴。記者余承翰／攝影

黃仁勳 輝達 供應鏈 米其林 辦桌

延伸閱讀

影／黃仁勳宴請供應鏈夥伴 兆元宴大老闆們全到齊

上海餐廳黃仁勳同款套餐賣爆 座位成打卡點熱點

黃仁勳北士科土地公廟「拜碼頭」？廟方曝接洽過程

輝達攜聯發科 打造超強晶片…黃仁勳：專為AI電腦設計

相關新聞

先衝四平街買蜜餞！黃仁勳「兆元宴」來了 科技業大咖全現身

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳31日晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」登場!包含台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家、鴻...

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）今（31日）舉辦「兆元宴」，場地依舊是位於台北市敦化...

台積電換關稅 林祖嘉憂：精密技術外移有國安疑慮

美台關稅談判落幕，美國對我關稅由20%降為15%，同時台積電須擴大赴美投資，被視為以台積電換美國降稅。國發會前主委林祖嘉...

輝達攜聯發科 打造超強晶片…黃仁勳：專為AI電腦設計

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（30）日出席輝達台灣分公司尾牙，與2,000多名員工同樂。市場先前傳出輝...

企業生日快樂／志聖 籌組聯盟 打國際盃

PCB半導體設備大廠志聖今年成立60周年，志聖號召的G2C+聯盟夥伴攜手打國際盃，不僅跨入半導體並開創企業長青新局，且正...

輝達設台灣第二總部…有機會

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）是否增設台灣第二總部？輝達執行長黃仁勳昨（30）日上午受訪時給出正面回應，表示「有可能，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。