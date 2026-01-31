先衝四平街買蜜餞！黃仁勳「兆元宴」來了 科技業大咖全現身

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳31日晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」登場!包含台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家、鴻海（2317）董事長劉揚偉、廣達（2382）董事長林百里、華碩（2357）董事長施崇棠、聯發科（2454）執行長蔡力行、宏碁（2353）董事長陳俊聖及和碩（4938）董事長童子賢等科技業巨頭陸續到場。

黃仁勳29日搭乘專機抵台，展開為期4天的行程。黃仁勳31日稍早先前往四平街掃貨買蜜餞，今晚六時現身台北市磚窯古早味懷舊餐廳，宴請供應商。

兆元宴受邀台廠高層陸續抵達，包括光寶（2301）總經理邱森彬、仁寶（2324）董事長陳瑞聰、研華（2395）共同總經理張家豪、鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟、勝宏科技董事長陳濤、緯穎（6669）董事長洪麗寗、台達電（2308）董事長鄭平、鴻海董事長劉揚偉、華擎（3515）總經理許隆倫、和碩董事長童子賢、共同執行長鄭光志及鄧國彥、聯發科執行長蔡力行、宏碁董事長陳俊聖、矽品董事長蔡祺文、華碩董事長施崇棠、共同執行長胡書賓及許先越、廣達董事長林百里及資深副總暨雲達總經理楊麒令。