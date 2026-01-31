黃仁勳「兆元宴」再登場 魏哲家、劉揚偉等科技巨頭齊現身

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴高層，台積電董事長暨總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠及和碩董事長童子賢等科技業大老陸續到場。

黃仁勳今天稍早先前往四平街掃貨買蜜餞，並透露2月1日將與台積電高層餐敘。

黃仁勳29日搭乘專機抵台，展開為期4天的行程，他先拜會台積電創辦人張忠謀並共進晚餐，隨後於30日在輝達南港新辦公室與員工開會，昨天晚上則身著花襯衫參加輝達台灣尾牙。

黃仁勳今晚5時48分左右現身台北市磚窯古早味懷舊餐廳，宴請台廠供應鏈，這些應邀的科技業巨頭身價合計破兆元，被外界形容為「兆元宴」。

受邀出席晚宴的台廠董事長、總經理陸續抵達，包括光寶總經理邱森彬、仁寶董事長陳瑞聰、研華共同總經理張家豪、鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟、勝宏科技董事長陳濤、緯穎董事長洪麗寗、台達電董事長鄭平、鴻海董事長劉揚偉、華擎總經理許隆倫、和碩董事長童子賢、和碩共同執行長鄭光志及鄧國彥、聯發科執行長蔡力行。