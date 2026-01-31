黃仁勳「兆元宴」再登場 魏哲家、劉揚偉等科技巨頭齊現身

快訊

中央社／ 台北31日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右）31日傍晚現身台北磚窯古早味懷舊餐廳，將與台灣供應鏈夥伴共進晚餐，黃仁勳抵達時不改親民作風，停下腳步為民眾簽名留念。圖／中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴高層，台積電董事長暨總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里華碩董事長施崇棠及和碩董事長童子賢等科技業大老陸續到場。

黃仁勳今天稍早先前往四平街掃貨買蜜餞，並透露2月1日將與台積電高層餐敘。

黃仁勳29日搭乘專機抵台，展開為期4天的行程，他先拜會台積電創辦人張忠謀並共進晚餐，隨後於30日在輝達南港新辦公室與員工開會，昨天晚上則身著花襯衫參加輝達台灣尾牙。

黃仁勳今晚5時48分左右現身台北市磚窯古早味懷舊餐廳，宴請台廠供應鏈，這些應邀的科技業巨頭身價合計破兆元，被外界形容為「兆元宴」。

受邀出席晚宴的台廠董事長、總經理陸續抵達，包括光寶總經理邱森彬、仁寶董事長陳瑞聰、研華共同總經理張家豪、鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟、勝宏科技董事長陳濤、緯穎董事長洪麗寗、台達電董事長鄭平、鴻海董事長劉揚偉、華擎總經理許隆倫、和碩董事長童子賢、和碩共同執行長鄭光志及鄧國彥、聯發科執行長蔡力行。

出席的其他科技業高層還包括宏碁董事長陳俊聖、矽品董事長蔡祺文、華碩共同執行長胡書賓、廣達董事長林百里、英業達總經理蔡枝安、緯創董事長林憲銘、技嘉集團總經理李宜泰、林英宇、奇鋐董事長沈慶行、華碩共同執行長許先越、微星董事長徐祥、華碩董事長施崇棠、台積電董事長暨總裁魏哲家、廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令等。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中左）31日晚間在台北宴請台灣供應鏈夥伴高層，傍晚時分抵達現場，一度停下腳步為場外聚集民眾簽名。圖／中央社
