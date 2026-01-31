台積電換關稅 林祖嘉憂：精密技術外移有國安疑慮

美台關稅談判落幕，美國對我關稅由20%降為15%，同時台積電須擴大赴美投資，被視為以台積電換美國降稅。國發會前主委林祖嘉憂心，美國迫台積電赴美投資、盼跟英特爾（Intel）合作，可能有國安疑慮。

美台關稅談判經過數月談判，於1月中旬終有結果。美台達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅及其他232項目關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作及雙向投資、深化台美AI戰略夥伴關係等共識。於1月15日總結會議當天，我方談判代表與美國商務部簽署美台投資MOU，待後續與美國貿易代表署完成台美對等貿易協定的簽署，即完成台美關稅談判。

據「紐約時報」報導，美國對台關稅降至15%，同時也要讓台積電在美國進行更大幅的投資，再增加於美國的晶片產能、擴廠等。

針對台積電赴美投資，如牽涉到最精密的核心技術，是否有國安疑慮？林祖嘉說，當然不希望台積電出去，台積電對自己的IP等保護很好，應該是沒什麼問題，但問題是現在美國強迫台積電赴美投資，美國也希望跟英特爾合作，那就可能有國安疑慮，這是我方所擔心的。

林祖嘉表示，台積電去美國投資，有經過政府核准，目前合法合規，沒有違規問題，也沒有法規限制台積電出去。他強調，「但政府可以不讓台積電去，要有投審會核准。」

此外，經濟部長龔明鑫28日出席華府智庫大西洋理事會時提及，因台灣目前天然氣發電占比高，所以這次關稅談判增加對美國國內、阿拉斯加的天然氣採購，確保能源供應。林祖嘉說，我方跟印尼採購很多，現在轉些跟美國買，但他認為跟美國買可能會貴一點，因為美國較遠，故運費會較貴。至於是否用主權基金投資，可待考慮。