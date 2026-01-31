聽新聞
輝達第二總部 黃仁勳：頗有機會

聯合報／ 記者簡永祥楊正海林佳彣邱書昱／台北報導

輝達傳出將於北市增設第二總部，地點會落腳於洲美段區域，不排除是洲美國小預定地。輝達執行長黃仁勳昨回應「有可能，甚至頗有機會」。

輝達在台灣約一千九百五十人，為了興建第一總部，在用地上去年掀起極大風波，外界好奇為何立即打算興建第二總部？據調查，輝達打算在台灣大張旗鼓，甚至規劃台灣員工人數在二年後將達到六千人。

增設台灣第二總部的消息傳出後，黃仁勳回應：「聽起來不錯，我喜歡。」未否認傳言。

他強調，輝達在台北的業務成長得非常快，供應商比以往任何時候都還要多，同時也有大量的客戶。他也表達輝達在台灣的員工人數會持續成長。

副市長李四川說，北市府樂觀其成，這塊地須都市計畫變更從學校用地變為科專區，市府會全力協助，也須報請內政部同意。

洲美國小預定地面積約四點六八公頃，目前為學校用地，所有權人為台北市教育局。對於輝達第二座總部地點可能選在洲美國小學校用地，市長蔣萬安昨說，目前沒有相關訊息，若輝達提出需求，一樣會給予協助。至於是否與黃仁勳見面？蔣萬安說，市府都會持續跟輝達保持聯繫，這一次也理解，黃仁勳來台灣停留時間的行程非常緊湊，一切也要配合他的行程安排。

輝達 AI 黃仁勳 台北

