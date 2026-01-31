iPhone需求極強 促台積擠出產能

快訊

計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

蘋果執行長庫克在財報電話會議中罕見的提到先進製程晶片短缺議題。他指iPhone需求極其強勁，受到先進製程產能限制，不然手機還可以更熱賣，相關談話讓外界關注台積電（2330）先進製程擴充情況。業界說，現在是蘋果與非蘋多家客戶「搶」台積電3奈米以下先進製程產能，台積電正積極以更有效率與更快方式「擠」出產能。

蘋果提到受先進製程晶片短缺干擾， iPhone需求雖極度強勁，但出貨量受限制，且對於何時能達成供需平衡，庫克表示「難以預測」。

先進製程產能吃緊，業界傳出台積電正將成熟製程設備轉移至旗下轉投資的世界先進，廠區挪出空間優先生產3奈米以下製程。

台積電 先進製程 蘋果

