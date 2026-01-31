輝達設台灣第二總部…有機會

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）是否增設台灣第二總部？輝達執行長黃仁勳昨（30）日上午受訪時給出正面回應，表示「有可能，甚至頗有機會（Possibility and maybe even probability）」。

增設台灣第二總部的消息傳出後，黃仁勳先是回應：「聽起來不錯，我喜歡。」並未否認傳言。他還覺得應該盡可能多設一點，因為輝達在台灣擁有很多員工，有眾多供應鏈合作夥伴及客戶，在台灣的業務量成長非常迅速，如果需要蓋另一棟建築，也完全不會意外。

黃仁勳也提到，輝達的台灣員工都很努力，而且這裡的人很棒，很高興能在這裡設置據點。在媒體進一步追問是否確實有設置台灣第二總部的可能性時，他也指出，「有可能，甚至頗有機會」。

黃仁勳去年5月在台北國際電腦展主題演講的尾聲，公布新的台灣總部將落腳於北投士林地區的北士科園區，並將總部建築命名為「輝達星群（NVIDIA constellation）」。目前傳出輝達第二總部的地點將會落腳於洲美段區域，不排除是洲美國小預定地。輝達現階段員工主要分布於南港辦公室，並有一部分員工是以新竹為據點。

黃仁勳進一步說，輝達在台灣發展迅速，打造的晶片也愈來愈多，過去只推出GPU，現在還增加了CPU、網通與交換器晶片等，產品發展數量持增加，格外需要工程師人才。