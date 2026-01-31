i17熱銷 蘋果上季營收創高…示警成長幅度恐受晶片供應限制

受惠於iPhone 17系列新機熱銷，蘋果（Apple）上季營收靠iPhone同創紀錄，包括大中華區營收成長為四年最強，本季營收成長預估高於預期。但表示本季銷售成長受限於先進晶片供應，記憶體晶片價格上漲對本季毛利的影響也將加劇，反映供應限制對科技巨擘造成的風險。

蘋果在止於去年12月27日的年度第1季（上季）每股盈餘增至2.84美元，毛利率為48.2%，都高於市場預期，營收年比成長16%至1,437.6億美元，成長率超乎蘋果自己預期的10%-12%。

蘋果財報五重點

上季大中華區營收年增38%至優於預期的255.3億元，且成長是四年最強，因創紀錄的消費者升級換機與轉換到iPhone陣營。財務長帕雷克（Kevan Parekh）表示，上季美國、大中華區、拉美及南亞等地區的iPhone銷售都創新高。

上季iPhone營收年增23%至852.7億美元，比最樂觀分析師的預期還高，執行長庫克表示，新的自拍鏡頭與受喜愛的設計，驅動「非常強勁」的換機潮。台廠中，生產晶片的台積電、負責高階機種組裝的鴻海、鏡頭模組廠大立光等相關供應鏈同樣受惠。

搭載M5晶片的iPad Pro等新機，也拉抬iPad營收年增6.3%至高於預期的85.9億美元，服務事業營收年增14%到300.1億美元，首度突破300億美元。

不過，上季筆電產品（Mac）營收受到一年前推新機的比較基期效應影響，下滑6.7%至83.9億美元，穿戴裝置、居家及配件營收也因AirPods Pro 3的供應限制，而年減2.2%至114.9億美元，都低於預期。蘋果估算，上季關稅的影響為14億美元。

展望本季，帕雷克說，「在了解我們對於本季iPhone供應受限的最佳預估後，我們預期本季總營收將年比成長13%-16%」，暗示若能取得足夠晶片滿足iPhone需求，本季營收還能成長更多。

庫克表示，iPhone供應限制主要來自先進節點晶片，正尋求取得更多3奈米晶片，蘋果擁有優先取得產能的地位，但增產的「供應鏈彈性低於正常」水準，蘋果本季庫存相當「精瘦」，正處於追逐供應模式，難以預測供需平衡的時間點。

蘋果也表示，近來飆漲的記憶體晶片價格對上季毛利率的影響「輕微」，但預期本季衝擊會增強。