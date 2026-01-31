受惠AI需求爆發、DDR4報價飆漲 記憶體火 南亞科市值逾兆元

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導
記憶體缺貨漲價議題持續受市場資金關注。路透
記憶體缺貨漲價議題持續受市場資金關注，帶動相關族群股價續強，指標台廠龍頭南亞科（2408）昨（30）日股價表現搶眼，台股大跌但南亞科逆勢收漲停價326.5元，大漲29.5元，同步創新天價，市值一舉破兆、達到1.01兆元，躋身上市公司市值第十名，成交量逾12.5萬張。

記憶體產業結構受AI需求大幅改變。因記憶體三大原廠積極投入HBM（高頻寬記憶體），陸續停產DDR4 ，讓著墨較深的DDR4產品線去年下半年起，報價水漲船高，連帶全族群股價都飆漲。其中南亞科股價大幅飆升，更是台股記憶體族群的領頭羊。

記憶體族群今年市值大增
南亞科市值自2026年初到昨日為止，單月增加4,028億元。法人分析，這波受惠於AI需求爆發、DDR4報價飆漲的產業趨勢仍在持續。

南亞科日前法說會上表示，受惠記憶體市況回溫，2026年資本支出約500億元，創歷史新高，較2025年實際支出134億元大增約2.7倍，其中約七成將用於新廠廠務與無塵室建設，其餘投入關鍵設備採購。但也表示預算數字仍須經董事會正式核准後定案，實際金額以未來公告為準。

這波記憶體需求狂潮帶動下，華邦電去年獲利跳增，2025第3季單季每股純益（EPS）0.65元，一舉扭轉全年前三季轉虧為盈；南亞科去年第4季稅後淨利110.83億元，單季EPS 3.58元，創近五年最佳單季表現，一舉扭轉前三季累虧，全年轉虧為盈，EPS 2.13元。

2026年以來，台股記憶體族群在AI超級周期帶動下同步狂飆。

南亞科市值破兆外，NAND Flash控制晶片與儲存相關設計廠商群聯與記憶體大廠華邦電、模組廠威剛等表現同步搶眼。

受惠NAND控制晶片毛利隨報價翻倍成長，群聯股價1月突破2,000元大關，市值穩居上櫃股龍頭。

數據顯示，華邦電2026年以來增加市值1,915億元，股價漲幅58.3%，昨收盤價128.5元，市值約5,200億元，群聯收盤價2,380元，上漲75元，盤中更達2,485元新高，昨日市值約4,700億元，今年以來市值增加約1,580億元，累增幅達50.6%。

旺宏收盤92.8元，最新市值約1,350億元，市值今年以來增加約400億元，累計增幅達133.46%，並為記憶體相關族群單月漲幅冠軍。威剛股價363.5元，市值達625億元，市值今年以來增加約174億元。

南亞科 DDR4 市值

