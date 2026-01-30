南亞科砸逾36.57億元向兆聯實業買設備
南亞科（2408）30日公告，砸逾36.57億元向兆聯實業買設備，事實發生日在2026年1月30日；決定方式為經由比價與議價程序，參考廠商報價後，由董事長核決通過；取得目的為供生產及營運使用。
業界分析，投資規模超過36億元的廠務設備採購，顯示南亞科正持續針對產能擴充或製程升級（如DDR5或更先進製程）進行硬體基礎建設的投入。
由於兆聯實業為國內知名的水處理及廠務系統供應商，業界認為，顯示此筆預算可能主要用於新廠的純水、廢水處理或相關基礎建設系統。
