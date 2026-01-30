快訊

立院組織法三讀！助理費為立委補助下屆適用 藍委：盼受到更多尊重

華許為何中選？準Fed新主席出線原因曝 專家看未來政策走向

法案三讀兩樣情？中天自行宣布「重返52台」 華視也發聲了

景碩未來3年資本支出估235億元 擴ABF產能設備

中央社／ 台北30日電

IC載板廠景碩今天晚間公告董事會核准通過新增專案資本支出預算，預估規模約新台幣235億元，景碩說明，資本支出主要因應未來3年擴充ABF產能設備需求，董事會今天也通過擬配發現金股利每股1.75元。

景碩今天公布2025年歸屬母公司業主淨利15.96億元，每股基本純益3.51元。景碩去年獲利是3年以來高點，較2024年的4888萬元大增31.6倍。

景碩說明，去年獲利從谷底翻揚，主要是人工智慧（AI）及遊戲顯卡應用ABF載板需求強勁，此外，去年年中開始，記憶體應用BT載板拉貨力道明顯成長。

景碩去年第4季稅後淨利6.42億元，較去年第3季3.39億元成長89%，是2023年第1季以來高點，去年第4季每股基本純益1.41元。景碩指出，去年第4季和去年第3季獲利明顯成長，匯率差別是主要因素。

展望2026年營運，景碩預期今年整體業績會比2025年好，預期營收目標年增高雙位數百分比，今年毛利率表現持續成長。

展望ABF載板趨勢，景碩預估，未來3年ABF載板成長可期，BT載板中性成長，ABF載板成長動能來自高階伺服器和人工智慧晶片應用。

觀察產品營收比重，景碩說明，ABF載板占整體營收比重約4成，BT載板占比約近4成。

觀察應用比重，景碩指出，IC載板在美系和中國手機相關應用占比約1成多，高效運算包括人工智慧（AI）晶片、繪圖處理器（GPU）、伺服器晶片、顯卡等應用合計占比約2成，消費產品占比5%至10%，BT記憶體應用占比約15%，可編程邏輯閘陣列（FPGA）晶片等基地台應用占比5%至10%，晶碩光學隱形眼鏡占比20%。

景碩 ABF

延伸閱讀

中放行Nvidia H200晶片進口？ 黃仁勳：沒收到任何訂單

缺貨到怕被偷！北美好市多把PC展示機記憶體拆掉 部份門市甚至只放空機殼

台股急殺中資金找避風港 ABF 載板三雄點火 欣興景碩鎖漲停

黃仁勳點火、南韓大廠背書！記憶體逆勢突圍 南亞科、群聯再創天價

相關新聞

輝達尾牙宴黃仁勳夜市風上場 通化街水果阿姨成座上賓

輝達（NVIDIA）今日在南港展覽館二館盛大舉行尾牙宴，今年公司以「輝達尚蓋讚」為主題，Dress Code則走「夜市風...

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二...

黃仁勳：台灣是NVIDIA全球生態系關鍵據點 將持續擴大人才與技術布局

輝達創辦人暨執行長黃仁勳今（30）日出席台灣農曆新年員工活動，與超過2000名員工及合作夥伴共襄盛舉。他表示，農曆新年活...

市調機構：三星重返記憶體一哥地位

Counterpoint Research公布，去年第4季，三星（Samsung）以3,710兆韓元（約259億美元）的...

南科慶祝成立30年 台積電等與園區共同成長績優廠商獲獎

南科管理局慶祝成立30年，晚間舉行「南科 30・共好前行交流活動」，邀請數百產官學研醫代表、歷任推動者及重要合作夥伴與會...

量子不取代CPU與GPU 黃仁勳點名數位生物與材料科學應用將加速落地

量子運算不再只是實驗室裡的名詞。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日出席輝達台灣公司尾牙，現場聚集2,000多名員工同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。