黃仁勳：台灣是NVIDIA全球生態系關鍵據點 將持續擴大人才與技術布局

輝達創辦人暨執行長黃仁勳今（30）日出席台灣農曆新年員工活動，與超過2000名員工及合作夥伴共襄盛舉。他表示，農曆新年活動是他一年中最喜歡的場合之一，不僅是慶祝新年，更是感謝員工與合作夥伴在過去一年對 NVIDIA的卓越貢獻。

黃仁勳指出，過去一年NVIDIA極為忙碌，推出多項新產品，協助全球眾多企業正式跨入人工智慧（AI）時代，而台灣的公司與供應鏈夥伴在其中扮演關鍵角色，對NVIDIA的支持「非常巨大」，他對此深表感激，也因此希望透過這次活動與大家一同慶祝成果。

針對此次來台行程，黃仁勳表示，目前尚未公布任何新的合作案。他已與台積電董事長魏哲家共進晚餐，並在南港新辦公室與員工舉行內部會議。接下來的周末，將與多位合作夥伴進行晚宴與會談，感謝夥伴願意在周末撥空交流，也期待更深入的合作討論。

對於外界關注NVIDIA與聯發科合作推出N1處理器的傳聞，黃仁勳證實，雙方確實正在共同開發一款低功耗但高效能的系統單晶片（SoC），專為具備強大人工智慧應用需求的個人電腦設計，未來可支援多元AI應用場景。

談到NVIDIA在台灣設立新北總部後的人才布局，黃仁勳指出，NVIDIA在台灣的發展速度非常快，公司早已不再只是單純的圖形處理器（GPU）設計公司。除GPU外，NVIDIA目前也設計網路晶片、交換機晶片、兩種不同類型的智慧資料處理器（DPU），以及中央處理器（CPU），整體晶片設計種類已從過去的一種擴展至七種。

他強調，現今NVIDIA的GPU本身已是「超級電腦等級」，而打造這類複雜系統，必須結合晶片、系統、軟體與完整供應鏈，因此，未來在台灣將持續招募大量工程人才，包括晶片設計、系統設計、軟體工程師，以及更多供應鏈與生態系合作夥伴。

此外，針對NVIDIA近期釋出美國國家量子計畫藍圖並呼籲國會持續支持一事，黃仁勳指出，量子計算的核心價值在於「用自然模擬自然」，特別適合應用於數位生物學、材料科學等領域。未來傳統運算仍將以CPU、GPU與AI為主，但量子電腦將在特定問題上展現關鍵優勢。

黃仁勳表示，即使是量子電腦，也需要加速運算，因此NVIDIA正與量子計算產業合作，將GPU與量子處理器（QPU）整合成混合式超級電腦。隨著糾錯量子位元技術的突破，未來幾年量子計算將呈現指數型成長，並開始解決實際世界的問題。