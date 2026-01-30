市調機構：三星重返記憶體一哥地位

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
去年第4季，三星（Samsung）以3,710兆韓元（約259億美元）的記憶體營收，重返市場第一。路透

Counterpoint Research公布，去年第4季，三星（Samsung）以3,710兆韓元（約259億美元）的記憶體營收，重返市場第一；同時，SKhynix的營業利益率達58%，創下歷史新高。

主因在於HBM、伺服器DRAM等高附加價值產品出貨增加，加上傳統DRAM價格上揚，推動兩家業者營收與獲利表現。展望2026年，Counterpoint Research資深分析師Jeongku Choi表示，隨著HBM4進入量產，並推動傳統DRAM獲利能力提升，記憶體產業營運環境預期將持續改善。

根據Counterpoint《Memory Price Tracker》，記憶體價格的上漲趨勢預期仍將延續。2025年第4季價格上漲超過50%，今年第1季價格預估將再上漲約50%。此一價格變化預期將對電子產業各領域帶來影響。

Counterpoint Research研究總監Tom Kang指出，PC等消費性電子產品可能受到較明顯影響，價格議價能力較弱的品牌與產品，將面臨較大的成本壓力。

