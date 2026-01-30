南科慶祝成立30年 台積電等與園區共同成長績優廠商獲獎

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科慶祝成立30年，與園區共同成長績優廠商獲獎。記者周宗禎／攝影
南科慶祝成立30年，與園區共同成長績優廠商獲獎。記者周宗禎／攝影

南科管理局慶祝成立30年，晚間舉行「南科 30・共好前行交流活動」，邀請數百產官學研醫代表、歷任推動者及重要合作夥伴與會，並邀請台積電共同營運長秦永沛演講，國科會主委吳誠文代表嗨頒發對南科發展卓越貢獻廠商。

最大獎「南科磐石獎」頒給南科營業額最高、員工數最多、承租土地面積最大的台積電。

創園先鋒獎共9家獲得，包括群創光電、南科首家進駐生技業者台灣神隆為、首家進駐外商台灣應用材料、首批進駐通訊業者全訊科技、宏捷科技，首批進駐精密機械業者直得科技，台灣康寧顯示玻璃設立台灣首座LCD玻璃基板製造廠，南茂科技南科首家完工半導體業者；萬潤科技為高雄園區首家進駐業者。

永續經營獎華邦電子獲TSAA（台灣永續行動獎）及TCSA（台灣企業永續獎）最多獎項的南科廠商；台達電子為南科廠為首座「鑽石級」綠建築廠辦；聯電獲最多次工作平權優良事業單位，並於南科設立首座循環經濟資源創生中心。

卓越成長獎緯穎科技服務公司、台灣賽孚思科技（台灣默克集團）高雄園區打造半導體科技旗艦園區，川益科技公司產能滿載，近年營業額高速成長。

南科慶祝成立30年，與園區共同成長績優廠商獲獎。記者周宗禎／攝影
南科慶祝成立30年，與園區共同成長績優廠商獲獎。記者周宗禎／攝影
南科慶祝成立30年，與園區共同成長績優廠商獲獎。記者周宗禎／攝影
南科慶祝成立30年，與園區共同成長績優廠商獲獎。記者周宗禎／攝影
南科慶祝成立30年，與園區共同成長績優廠商獲獎。記者周宗禎／攝影
南科慶祝成立30年，與園區共同成長績優廠商獲獎。記者周宗禎／攝影
南科慶祝成立30年，與園區共同成長績優廠商獲獎。記者周宗禎／攝影
南科慶祝成立30年，與園區共同成長績優廠商獲獎。記者周宗禎／攝影
南科慶祝成立30年，與園區共同成長績優廠商獲獎。記者周宗禎／攝影
南科慶祝成立30年，與園區共同成長績優廠商獲獎。記者周宗禎／攝影

