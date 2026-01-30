量子不取代CPU與GPU 黃仁勳點名數位生物與材料科學應用將加速落地

量子運算不再只是實驗室裡的名詞。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日出席輝達台灣公司尾牙，現場聚集2,000多名員工同樂；他在談及量子運算的重要性時直言，量子運算的核心價值在於用來模擬自然，尤其在數位生物等領域，量子電腦有其不可取代的解題優勢，且未來應用面向還會持續擴大。

黃仁勳強調，量子運算不代表傳統運算架構被取代。未來仍會使用CPU，也仍會有GPU，而人工智慧仍將是重要的運算模型；但在某些問題上，例如數位生物與材料科學，量子運算可望帶來新的解題能力。

他也提到，即便是量子電腦也需要加速運算，因此輝達正與量子運算產業合作，推動整合GPU與量子處理器（QPU）的混合式超級電腦架構，作為通往下一階段量子應用的關鍵路線。

黃仁勳並指出，量子領域已出現重要突破，包括達成具邏輯錯誤更正的量子位元成果；接下來幾年相關能力將呈現指數增長，未來幾年也可望開始看到量子電腦解決真實世界問題的進展。黃仁勳同時肯定台灣具備深厚科學基礎，對量子領域也有很深的投入與專注。