企業生日快樂／志聖創新優化 經營團隊更靈活

半導體大廠台積電日前公布2025年的年度優良供應商，志聖（2467）總經理梁又文指出，志聖是唯一兩次得到量產支援獎的台灣設備商，志聖也是近十年來首家獲頒量產支援的台廠，梁又文以創新、組織優化作法，讓老牌設備廠翻新。以下是專訪紀要：

問：如何推動組織轉型搶攻半導體產業先機？

答：近十年來開拓半導體先進封裝領域，也因應PCB載板跨足半導體領域的不同領域知識，將團隊組織優化，設立專屬小隊，最初團隊分割成立時資源不足，成員只有三人，但公司全力支持，該團隊也直接向總經理報告，且共用幕僚支持團隊專心研發，才得以讓團隊持續擴大發展且取得佳績。

過往半導體產業大環境結構分工完整，如今隨著前瞻技術迭代更新，讓新進者找到機會，例如先進封裝的發展，讓設備扮演的角色成為協助生產，如同加工鑽石必須沒有不良率、零缺陷，邁向精品化與精密化更需要跨領域人才， 因此公司體制必須與時俱進，以因應產業革命的變化。

過去在學校時曾赴美參訪工業革命之旅，體悟到過往三次工業革命的轉變，從曼徹斯特革命、石油與汽車、電腦，而今邁入第四次工業革命，在現有金字塔結構的體制下，決策流程決策要如何應對產業的新革命，未來的五至十年，許多企業將面臨更多挑戰。

就管理策略應對到企業本身，從策略、組織跟流程三件事情來看，過往組織的稽核流程遇到挑戰、討論決策與稽核流程亦是，舊的做法是邊討論邊修改，卻又面臨組織流程冗長的困境，因此企業必須思考更大膽的轉變。

問：如何組織韌性優化與敏捷超前達成客戶期待？

答：志聖雖然是老牌公司，卻能被客戶認可與期待動作靈活，甚至超前達成客戶期待的目標，主要原因就是將組織面臨環境劇變策略調整內化，如在架構上先轉變成扁平的組織，讓組織韌性優化與敏捷，使企業經營更靈活與有韌性，也打破過往模式，不是等人來報告，而是各單位主動出擊。

組織的扁平化轉變，有分散式的靈活隊伍支持，就像是人體機制，從手指的敏感神經回傳大腦，快速將終端接收到零碎訊息化整為零整合分析判斷，而組織要扁平化也才能信任與授權，將破碎情報整合，再形成專業機制整合的判斷，這已非運用原先的舊流程去控制品質，也才能找到創新的作法。

問：企業如何留才？

答：給員工有安全感、信賴的工作環境。要讓歷史悠久的組織轉變，關鍵在於公司文化。例如打破過去由上而下控制的觀念，還有加速推動數位轉型與遠距辦公，尤其要在以安全與員工信賴為基礎下發展，讓組織更敏捷與靈活。

志聖應對產業發展從組織管理上的蛻變，核心的精神就是打造讓員工有安全感與信賴的工作環境，能讓平凡的人做不平凡的事，也能讓公司更長遠發展，看好未來在產業前瞻應用發展下開拓先進製程應用包含異質整合、微縮與3D堆疊等新機會，希望毛利率能穩定高於40%，並攜手策略聯盟G2C+夥伴，一起支持半導體客戶群發展。