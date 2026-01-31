企業生日快樂／志聖董總傳承 穩固領先地位

志聖（2467）今年60歲，董事長梁茂生和總經理梁又文二人父子齊心，共同開啟集團發展的新篇章。

梁茂生最近在股東會上分享接班傳承，由於梁又文在集團已有完整歷練，他期許志聖在梁又文的帶領下愈來愈好。梁又文說，志聖掌握AI基礎建設資本支出商機，營運擺脫波動風險並計畫在未來五年內研發經費擴大投入翻倍，以推動成長。

梁又文針對景氣指出，雖然全球外部因素有供應鏈斷鏈、地緣政治、美中貿易戰使供應鏈變遷等影響，電子消費產品前景沒有特別好，不過志聖產品多元化發展也掌握到AI基礎建設資本支出商機，此部分的客戶訂單能見度高，甚至可達三至五年，雖然客戶不會馬上全部下單，會在風險控管下逐步分段，但此過程相當重要，志聖希望幫助客戶發展。

2022年志聖董事會決議由梁又文接任總經理，帶領志聖開拓半導體應用發展，並取得佳績。晶圓代工龍頭台積電並在2023年頒發志聖最佳量產支援獎，肯定技術實力和服務質量。

梁又文指出，志聖在2.5D／3D封裝技術供應鏈扮演重要的角色。2.5D／3D為先進封裝技術之一，對提升半導體元件的性能和可靠性具有關鍵意義。志聖通過技術創新和研發投入，成功在此領域占據領先地位。

志聖在2024年獲選MSCI中小型成長指數，梁又文說，對於志聖來說是重要的里程碑。這不僅反映市場表現和增長潛力，也為志聖在全球資本市場的形象和地位增色不少，將繼續秉持穩健的財務策略和高效運營管理，確保股東獲得穩定的回報，進一步提升公司的市場競爭力。

展望未來，梁又文表示，將加碼研發投入，推動技術創新，特別是在IC載板、先進封裝和高頻寬記憶體（HBM）等領域。公司計畫未來五年內將研發團隊人數翻倍，並實現研發投入翻倍，確保技術領先和市場競爭力，並將積極參與ESG與AI趨勢，並積極推動與G2C+聯盟成員公司的緊密合作，共同推動技術創新和市場發展。