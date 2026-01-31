企業生日快樂／志聖 籌組聯盟 打國際盃

PCB半導體設備大廠志聖（2467）今年成立60周年，志聖號召的G2C+聯盟夥伴攜手打國際盃，不僅跨入半導體並開創企業長青新局，且正迎來轉型關鍵時刻。

志聖1966年成立，從烤箱與PCB設備起家，如今已成為半導體先進封裝鏈的重要一環，並透過G2C+聯盟，在林口、新竹、台中布局，就近服務晶圓代工與封裝測試客戶。

早年志聖從台北市重慶北路三段的一個公寓起家，是「廠住辦合一」的一家儀器製造所，如今發展為逾423億元市值的企業。

志聖強調，2012年跟隨國際大廠開發先進封裝設備後，設備精度需求不斷提高，2025年上半年先進封裝營收已占40%，近五年成長十倍。

整合夥伴資源 打造解決方案

看好AI應用發展，加上是PCB產業設備領導廠商，也緊抓HDI for AI技術，提供Desmear PTH、壓膜、撕膜等關鍵製程設備，PCB產業占上半年營收51%，其中先進PCB近五年成長七倍。

志聖強調，創立以來深耕光與熱的應用，專注開發壓、貼、撕、烤、電鍍前處理等關鍵製程技術，並結合G2C+聯盟夥伴資源，打造全面的製程解決方案，成為晶圓與載板先進製程中的設備領先者。在壓、貼、撕、烤、電鍍前處理等多項設備品類中，志聖市占率在大中華地區獨占鰲頭。

志聖的經營理念是希望達到皆大歡喜的境界。每天進步千分之一，十年就成長38倍，30年將成長56,643倍，志聖強調，關鍵創新產品、服務與Total Solution能使顧客滿意，成為致勝關鍵。工作夥伴能彼此學習與學研機構往來，深化核心能力，形成高效能團體。

志聖近年轉型有成，關鍵推手是總經理梁又文，他分享，志聖邁入60歲，向輝達、應用材料等企業看齊，希望未來成為超過千億元的世界級台灣設備公司。

梁又文說，志聖和輝達都是1999年上市，應用材料也是，40年後志聖成長34倍，應用材料成長1,000倍、輝達成長1,700多倍。

志聖號召的G2C+聯盟在2025年時滿五周年。志聖指出，聯盟研發團隊已達570人。志聖在PCB設備布局多年，目前HDI製程升級往半導體領域整合，從五階往八階以上開拓CoWoP等，可以發現產業界線正在往下整合，下層零組件也往上發展，這是設備最好的機會。

推動綠色製造 建立完整機制

志聖強調，堅持專注本業、深耕技術、布局全球，使命是持續創新，解決客戶在先進製程3D堆疊、異質整合、線路微縮、晶圓薄化等製程所面臨的技術挑戰，提供卓越的設備解決方案，與世界級客戶建立信賴的合作夥伴關係，在半導體產業中合力共創、同行致遠，成為製程設備行業中全球領導者。

志聖2025年首度攜手聯盟夥伴前進美國鳳凰城參展SEMICON West 。志聖發言人吳晏城說，在AI高階晶片發展之下，帶動產業設備升級與跨界整合，聯盟提供包含先進封裝、HBM乃至更多元的客戶客製化需求，也看到許多應用升級下先進封裝需求。

此外，志聖也積極推動綠色製造，先前已宣布參與經濟部產業發展署推動的製造部門淨零轉型推動計畫1+N碳管理示範團隊，攜手聯盟夥伴均豪與均華與等多家關鍵供應鏈企業，整合上下游資源導入深度節能與碳管理技術，積極響應2050淨零排放國家目標，亦為製造業落實能源轉型樹立實證範例。

志聖指出，以領頭廠商角色整合聯盟成員與供應鏈夥伴，包括均豪精密、均華精密、協廷精密、芊泓、宏明發、豐功電機、模冠科技及帷勝工業等，涵蓋半導體設備、精密零組件、電子製造等產業鏈價值節點，共同導入ISO 14064-1組織碳盤查、ISO 14067產品碳足跡盤查與查證、GHG Protocol以及SBTi科學減碳目標，建立完整的碳與能雙軸管理機制。