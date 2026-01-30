輝達尾牙宴黃仁勳夜市風上場 通化街水果阿姨成座上賓

輝達（NVIDIA）今日在南港展覽館二館盛大舉行尾牙宴，今年公司以「輝達尚蓋讚」為主題，Dress Code則走「夜市風」。黃仁勳在晚間6點15分左右抵達會場，一襲「花襯衫」登場，在保鏕的保護下走進會場。他看到現場圍成一大圈的媒體說：「我期待的一刻終於來到！此時我的心情非常興奮！」

更令人驚奇的，每次黃仁勳來台必造訪的通化街水果阿姨，今年也成為輝達尾牙宴的座上賓。

今日輝達的尾牙近2000位員工參加，今日的主題以國台語「輝達尚蓋讚」為主題，象徵常以國台語並陳的黃仁勳風格。而今年的統一服飾裝扮也以黃仁勳最喜歡的「夜市風」為主。在媒體以為黃仁勳會從公關安排的路徑出現時，他卻逆襲從另一出口與媒體見面打招呼，表現出就是要讓大家驚喜的風範。

輝達在2024年就已掀起AI旋風，成為全球AI霸主，尾牙宴以「魔法之夜」，象徵在AI的發展，展現神奇的魔法，改善人類世界。

輝達2025年持續獨領風騷，尾牙宴再出奇招，以台語習慣用語「俗又有力」的「尚蓋讚」為今年的主題，更意味在AI基礎建設，將成為全球首選。

更令人驚奇的，每次黃仁勳來台必造訪的通化街水果阿姨，今年也成為輝達尾牙宴的座上賓。

輝達尾牙宴，今年主題「輝達尚蓋讚」。記者簡永祥／攝影